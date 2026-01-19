我是廣告 請繼續往下閱讀

財政部日前預告修正「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」等，新增入境旅客攜帶經衛福部核定通過健康風險評估的指定菸品200支（1條）免稅。衛福部國健署表示，針對相關加熱菸及組合元件，國內通過的2家業者都表示在其他國家並未販售相同品項，因此國人在其他國家仍無法攜帶加熱菸入境台灣，若違法依《菸害防制法》會被裁罰5至500萬元。針對財政部預告修正「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」等，新增入境旅客攜帶經衛福部核定通過健康風險評估的指定菸品200支（1條）免稅。國健署菸害防制組組長羅素英提到，目前通過核定販售加熱菸及組合元件的2家業者均表示，在其他國家並未販售相同品項。羅素英表示，財政部因應其職權進行相關預告，這是財政部的權責，但因為2家業者在其他國家並未販售相同品項，因此國人在其他國家不可攜帶加熱菸入境，旅客若攜帶未經衛福部核定通過的指定菸品，將依《菸害防制法》第26條規定辦理，處新台幣5萬元至500萬元罰鍰。羅素英強調，國健署將加強對外說明與宣導，協助民眾事前了解規定，避免誤觸法。至於在海關如何攔查，羅素英說，這部分一直有和財政部溝通，也將通過的組合元件及加熱菸柱資料提供給財政部。因此財政部已經了解一定要通過相關評估審查的品項才可以。