爭取國民黨提名參選新北市長的新北市副市長劉和然預計出書，他今（19）日表示，雖然不知道會寫到什麼時候才出，但主要是覺得人生要做一些記錄，因為他的人生經歷相當特別，至於會不會是選舉輸？他坦言一切都還在規劃、設計中。劉和然今上《POP撞新聞》接受專訪，談及正在寫書，他提到他的人生很特別，30歲還在當老師的時候，改到教育局去當新聞聯絡，當年還用PE2、PE3的時候，他還做了一個工作叫局總務，要編全局的預算，就沒想到後來當上教育局長，所以他對預算的熟悉度幾乎比局裡任何一個人都熟，因為他自己編過，所以他在議會答詢或是對預算的了解，還有預算的使用就很熟悉。不過，當被問到新書什麼時候會出？會不會在農曆年前，國民黨決定新北市長人選之前就出版？劉和然回應表示，現在就正在寫，他也沒有覺得有時間點，就不曉得會寫到什麼時候。劉和然坦言，所以有些準備不見得是為了這某一個目的，那你可能到某一個階段，它就變得有他的用途。那這也是人生的養成嘛，因為他畢竟是公務體系這樣從基層一路上來的，所以不會一開始就設定一定要做什麼，可是有些人是一開始走選舉，一開始就知道下一步要做什麼，這次選完到哪一個位置？而且想的是下一次選舉，但他那時候不是。劉和然也認為，人生就是每個當下全力以赴，人生沒有回頭路，過了就過了，但人生也沒有冤枉路，你覺得這個階段怎麼這樣？被長官盯啊或被學長叫去做事，都是「天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身」，所以動心忍性，增益其所不能。