超商咖啡天花板創新高！一杯咖啡2000元

▲7-11自1月21日起第5年推出「阿里山咖啡季–藝伎大賞」，於限定門市限量開賣極微批次。（圖／7-11提供）

團隊直飛產區選豆！限店開賣、售完為止

拿下特等獎、頭等獎！懂喝的才搶得到

▲「!+ CAFE RESERVE不可思議咖啡」1月21日起限店開賣「阿里山豆御香藝伎咖啡」與「聯合成青葉莊園藝伎咖啡」。（圖／7-11提供）

7-11「香蕉拿鐵」來了！買就送元寶印章筊

▲買香蕉拿鐵免費送「馬上開運元寶印章筊」，隨袋附OPEN祝福小卡，可蓋上祝福語。（圖／7-11提供）

▲買CITY CAFE全系列任1杯，加99元可換購「馬上開運新年好運袋」，共3款任選。（圖／7-11提供）

全家換上「超人力霸王」杯身、可加購造型杯塞

▲全家便利商店攜手2026高雄燈會，推出超人力霸王聯名杯身、造型杯塞。（圖／全家提供）

7-11最貴咖啡再度刷新天花板！，共有5種款式隨機贈送；買CITY CAFE全系列還能用99元加購「新年好運袋」。7-ELEVEN瞄準頂級黑金市場，2018年首創精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館，並自2019年起持續進行本土咖啡豆經營。1月21日起已是第5年推出「阿里山咖啡季-藝伎大賞」，在限定門市限量開賣極微批次，，預計將掀起精品咖啡迷討論話題。7-ELEVEN表示，以頂級精品咖啡館為經營理念，由專業咖啡團隊前往海內外知名產區及莊園，親自挑選當季最具特色、得獎、分數高的精品咖啡豆限量販售。今年更連續5年參與規格最高、競爭最激烈的精品咖啡豆競標「嘉義縣阿里山莊園咖啡精英交流賽」，將於1月21日起限店開賣「阿里山豆御香藝伎咖啡」與「聯合成青葉莊園藝伎咖啡」，每店數量有限，售完為止。為阿里山最著名咖啡莊園代表，本批次榮獲2025藝伎水洗組特等獎，限定於5家「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館販售，民眾可先洽詢指定門市預約體驗，將由受過咖啡專業訓練的門市夥伴專人手沖展演，再加贈禮賓券3張，價值600元（每張可兌換價值200元以內手沖，期限內至5家門市換購）。，批次榮獲2025年藝伎水洗組頭等獎殊榮，限定於21家「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館開賣，同步開賣咖啡豆，每包售價1150元（60g）。迎接馬年到來，，共5款隨機贈送，分別為好運、財運、成功、安康、戀愛，不只能當擺飾還可擲筊求好運，隨袋附OPEN祝福小卡，自行搭配印泥就可蓋上祝福語。買CITY CAFE全系列（不含ESPRESSO、冰塊杯）任1杯加99元還能換購「馬上開運新年好運袋」，共3款可任選。響應高雄燈會，，附有掛繩還可秒變隨身吊飾，買任2杯現煮咖啡或茶飲就可用59元加購入手，共2款隨機出貨。