7-11最貴咖啡再度刷新天花板！7-11表示，1月21日起限店開賣「阿里山豆御香藝伎咖啡」，每杯手沖價2000元，每店數量有限，售完為止。此外，迎接馬年到來，7-11同步推出「蕉財進寶香蕉風味拿鐵」，買一杯就送元寶印章筊，共有5種款式隨機贈送；買CITY CAFE全系列還能用99元加購「新年好運袋」。
超商咖啡天花板創新高！一杯咖啡2000元
7-ELEVEN瞄準頂級黑金市場，2018年首創精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館，並自2019年起持續進行本土咖啡豆經營。1月21日起已是第5年推出「阿里山咖啡季-藝伎大賞」，在限定門市限量開賣極微批次，其中「阿里山豆御香藝伎咖啡」再次打破超商咖啡價格天花板，每杯手沖價2000元，預計將掀起精品咖啡迷討論話題。
團隊直飛產區選豆！限店開賣、售完為止
7-ELEVEN表示，以頂級精品咖啡館為經營理念，由專業咖啡團隊前往海內外知名產區及莊園，親自挑選當季最具特色、得獎、分數高的精品咖啡豆限量販售。今年更連續5年參與規格最高、競爭最激烈的精品咖啡豆競標「嘉義縣阿里山莊園咖啡精英交流賽」，將於1月21日起限店開賣「阿里山豆御香藝伎咖啡」與「聯合成青葉莊園藝伎咖啡」，每店數量有限，售完為止。
拿下特等獎、頭等獎！懂喝的才搶得到
「阿里山豆御香藝伎咖啡」每杯手沖價2000元，為阿里山最著名咖啡莊園代表，本批次榮獲2025藝伎水洗組特等獎，限定於5家「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館販售，民眾可先洽詢指定門市預約體驗，將由受過咖啡專業訓練的門市夥伴專人手沖展演，再加贈禮賓券3張，價值600元（每張可兌換價值200元以內手沖，期限內至5家門市換購）。
「聯合成青葉莊園藝伎咖啡」每杯手沖價450元，批次榮獲2025年藝伎水洗組頭等獎殊榮，限定於21家「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館開賣，同步開賣咖啡豆，每包售價1150元（60g）。
7-11「香蕉拿鐵」來了！買就送元寶印章筊
迎接馬年到來，7-11自1月21日起推出「蕉財進寶香蕉風味拿鐵」（中熱85元／大冰95元），濃郁香蕉風味搭配拿鐵，買任一杯免費送1個「馬上開運元寶印章筊」，共5款隨機贈送，分別為好運、財運、成功、安康、戀愛，不只能當擺飾還可擲筊求好運，隨袋附OPEN祝福小卡，自行搭配印泥就可蓋上祝福語。買CITY CAFE全系列（不含ESPRESSO、冰塊杯）任1杯加99元還能換購「馬上開運新年好運袋」，共3款可任選。
全家換上「超人力霸王」杯身、可加購造型杯塞
響應高雄燈會，全家便利商店自2月4日至3月3日換上超人力霸王聯名杯款，第二波聯名周邊2款「超人力霸王造型杯塞」於2月11日接力登場，附有掛繩還可秒變隨身吊飾，買任2杯現煮咖啡或茶飲就可用59元加購入手，共2款隨機出貨。
