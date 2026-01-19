我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市路竹區今（19）日上午發生一起嚴重死亡車禍，造成2人不幸喪命。上午9時許，一輛聯結車行經中山南路時，與一輛雙載機車發生擦撞，機車上2名菲律賓籍外籍移工當場倒地，隨後遭聯結車輾過頭部，當場慘死未送醫。警方調查，30歲菲律賓籍男子今早騎乘普通重型機車，後座搭載一名32歲菲律賓籍女性友人，沿中山南路由北往南行駛，行經118號前一處車道縮減路段時，與同向由32歲方姓男子駕駛的聯結車發生擦撞，導致2人倒地後遭車輛輾斃。事故發生後，警方立即封鎖現場並實施交通管制，維護現場秩序，同時調閱周邊監視器畫面，以釐清整起事故發生經過。至於確切肇事原因及責任歸屬，仍待交通大隊進一步分析研判。湖內分局也呼籲，用路人行經車道縮減或大型車輛密集路段時，務必注意前方路況，與大型車保持安全距離，避免進入視線死角，以確保自身及他人行車安全。