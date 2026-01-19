我是廣告 請繼續往下閱讀

爭取國民黨提名參選新北市長的新北市副市長劉和然今（19）日接受專訪，談及外界盛傳農曆年前將徵召現台北市長李四川，劉和然認為，他和李四川一定會君子之爭，他也會尊重機制，目前黨中央是先把提名授權給地方黨部處理，目前地方黨部在整體考量後，是訂出1月底左右。劉和然今上《POP撞新聞》提到，一般本來政黨就是先協調，協調後才會出現下一步該怎麼走。新北市以外，國民黨的其他縣市，有的協調後就直接辦初選，初選還去協調各種模式，譬如說要黨員投票嗎？還是要全民調？所以初選本來就還是有它的差異跟特殊性。針對李四川現在知名度和人氣都比他高，劉和然坦言，他覺得就是尊重機制，也覺得和李四川就是應該要見面聊，不過都還沒有碰到面。劉和然說，不管是任何場合，只要黨的機制出來，他就一定是尊重。現在就他的了解是，黨中央把新北市這次的提名先授權給新北市地方黨部處理，那地方黨部在處理的過程中會訂預估的期程，一定要再搭配譬如說，現在台北市還有議會時間，所以他們有經過了一些搭配、一些整體的考量，所以他們訂出1月底左右。劉和然也直言，如果要走這條路，他和李四川一定要「君子之爭」，只要機制是公開、公平的，然後目標是勝選，然後不管有多少人來參與這個過程，最後結果出來一定要團結。由於政治是眾人之事，你本身就要有那個態度，如果只是為了想當而當，就失去了背後的那個價值。至於他和李四川之間的差異？劉和然認為，他覺得這次國民黨在新北市有一個很大的特色，就是他們2個都是從基層出身，這對公務體系是一個很大的肯定跟鼓勵。很多縣市長都是從選舉出身的，當然各有各的特色跟優點，但基層出來的最大好處就是，可以在公務體系裡面建立一個可長可久的制度。劉和然提到，選舉出身的候選人就要看人，有些人很有眼光，會很紮實的努力，可是也有些人就只會想到這次選、下一次選舉在哪裡？那個決策的邏輯不太一樣。