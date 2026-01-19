說結論再論述。
※部隊改組注意文物保留。
※戰車無用論與反無人機系統。
新聞
1月中旬各大媒體報導，陸軍裝甲與機步旅自1月起，
統一更銜為聯合兵種旅，過往裝甲與機步兩字將消失， 例如過往的裝甲584旅變更為聯合兵種584旅。
※部隊改組注意文物保留。
各軍種、單位與或是軍事組織、機關，因編制人數、經費、
裝備等而做組織調整在所難免， 但三軍部隊以陸軍所屬單位歷史最悠久，陸軍人數也最多， 外界常說陸軍家大業大也是這個道理。
以上文裝甲584旅為例，
先前因步兵67師參加登步島戰役而有登步這個稱號。 政府遷台後整編為陸軍84師， 接續改為284師因長期駐守金門南雄，又稱南雄師。 精實案後改編為裝甲584旅，5為裝甲旅的代號， 84承襲自陸軍步兵84師，後續又改編為裝甲584聯兵旅。
言者諄諄，聽者藐藐 ，說真的上述這支部隊歷史講完後，台下觀眾睡著了、
瀏覽網頁的早跳換頁面了。這些部隊歷史、傳承、 功績對當時服役或經歷過的官士兵很重要， 但對陸軍其他單位來說卻是「關我甚麼事」！？ 為了彰顯各部隊歷史功績，各部隊其實都有或大或小的「隊史館」， 主要功能往往是新兵到部時安排參訪，或是等各部隊「家庭日」 或是隊慶時，這些館藏才會開放。
這些歷史館藏大約會蒐集該部過往的光榮戰績、典藏文物、
歷任長官、近年的演訓或是救災實績等。 說真的現役部隊這些對文物史蹟， 尤其是歷任長官的經歷並不感興趣， 更重要的是這些館藏並不具備戰力強的特性， 一般來說並沒有專任的館藏保管軍士官， 多半是由其他職責兼任這種館藏保管人員。
這些館藏或是隊史館雖然無法形成即戰力，但部隊必須要有「根」
才能立基，這種道理全世界軍隊都知道，台灣各軍種單位也不例外。 組織調整甚至更銜都有其考量，外界只能祈求在組織更迭的過程中， 相關史料、照片都要留下來，數位典藏是一個好辦法， 不過單位內通常沒有多餘的人力去處理這種勤務。
※戰車無用論與反無人機系統。
過往機步與裝甲聯兵旅的差異在於戰車與甲車的配置，
例如裝甲聯兵旅配置2個戰車營、1個機步營，機步旅反是。 後續陸軍還改組成聯兵營的型態，戰車、機步、砲兵、後勤、通訊、 工兵、防空單位等，這種方式讓聯兵營具備更多的應用彈性， 2019年當時就強調「一個營就能出去作戰」。 現階段改為聯合兵種旅後，一樣也能一個營就能出去作戰。
不過上述的歷史傳承還是能發揮作用，過往北部就配備兩個裝甲旅，
目前新到的M1A2T戰車配置到裝甲584旅與機步269旅， 一旦台北有事可以就近馳援。 其他單位則沿用CM11與M60A3戰車。不過在俄烏戰爭期間， 外界也看到俄軍裝甲大軍被標槍飛彈與無人機痛擊的畫面， 進而興起另一波的戰車無用論的討論。
約2個營108輛的M1A2T到來其實無法替換所有CM11與M
60A3戰車， 即使是M1A2T戰車的引進也會被戰車無用論者斥為廢鐵。 這108輛新戰車的到來或許能替陸軍戰甲兵力的轉換帶來契機－ 陸軍將朝輕裝化的方向前進，配備更多反無人機甲車的戰甲縱隊， 戰車會在其中但不是大部分。
過往陸軍主戰觀念是靠戰甲縱隊決勝一切，
敵軍登陸前可以用戰車砲打，敵軍集結時也可以靠戰車， 裝甲兵過往是陸戰王牌，只不過戰場情勢隨著武器而有改變， 輕裝化且攜帶大量無人機的機步步兵很可能是陸戰主角， 戰車只是幫忙掩護。
俄烏戰爭期間確實有幾次是戰甲縱隊突破敵堅強據點，
恢復部分的戰場機動性， 這種可能性新進M1A2T戰車購進後也能做得到， 但要增加許多裝備， 戰甲縱隊後方跟著反無人機裝備的甲車是非常可行且必備的。
這些甲車可能是搭配反無人機軟殺系統的雷達車，
搭載類似郊狼反無人機小飛彈的甲車、機槍/機砲車， 以及對抗敵直升機的復仇者飛彈車等。這樣一支「武裝完全」 的戰甲縱隊才算完成，有可能在適當的時機突破敵方防線， 達成預定目標。
或許在陸軍改成全聯兵旅後，高司觀念能有所轉變，
戰車單位人數要減少但增加新型無人機單位， 引進更好的反無人機配備，建構數位化的機步步兵為盼。 台灣打的是守勢戰略，遂行打擊的單位可以不必是戰車， 或許以後官兵駕駛皮卡車， 車後一堆3D列印的無人機上場應戰也是有可能的。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com
我是廣告 請繼續往下閱讀
※戰車無用論與反無人機系統。
新聞
1月中旬各大媒體報導，陸軍裝甲與機步旅自1月起，
※部隊改組注意文物保留。
各軍種、單位與或是軍事組織、機關，因編制人數、經費、
以上文裝甲584旅為例，
言者諄諄，聽者藐藐 ，說真的上述這支部隊歷史講完後，台下觀眾睡著了、
這些歷史館藏大約會蒐集該部過往的光榮戰績、典藏文物、
這些館藏或是隊史館雖然無法形成即戰力，但部隊必須要有「根」
過往機步與裝甲聯兵旅的差異在於戰車與甲車的配置，
不過上述的歷史傳承還是能發揮作用，過往北部就配備兩個裝甲旅，
約2個營108輛的M1A2T到來其實無法替換所有CM11與M
過往陸軍主戰觀念是靠戰甲縱隊決勝一切，
這些甲車可能是搭配反無人機軟殺系統的雷達車，
或許在陸軍改成全聯兵旅後，高司觀念能有所轉變，
●作者：楊威利／資深軍事評論員
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com