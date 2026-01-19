我是廣告 請繼續往下閱讀

▲數學B參考答案。（圖／得勝者文教提供）

▲數學B參考答案。（圖／得勝者文教提供）

▲數學B參考答案。（圖／得勝者文教提供） ▲數學B參考答案。（圖／得勝者文教提供） ▲數學B參考答案。（圖／得勝者文教提供）

▲數學B參考答案。（圖／得勝者文教提供）

▲數學B參考答案。（圖／得勝者文教提供）

▲數學B參考答案。（圖／得勝者文教提供）

學測最後一天，今（19）日早上第一科考數學B，全教會學測評論數學B科教師群表示，今年難度升級，讀不懂題目就無法下筆，與去年相比，整體較難，預估分數可能較去年下降。另有，數B特有圓錐截痕、單點透視法入題。全教會指出，時事題如第6題提到各國的領海基線，題目評量考生是否能理解領海基線的定義，並將之轉化為平行線距離的應用能力。另，第4或18-20題提到經緯線概念、星星轉動的軌跡等跨科題，評量考生是否能理解經緯線的基本概念，並將之轉化為圖像，以對應直線、圓與球等數學概念。再者，創新題上，如第17題提到單點透視法，著重考生對消失點概念的理解，並要求其將空間中的直線關係，轉換至平面上的對應直線。最後，生活情境題：如第5、7題提到公益彩券及福袋，本題結合即將到來的春節氛圍，透過博弈與下注策略的情境設定，引導考生將數學概念應用於生活情境中。另外，本次混合題型、配分為15分，如第19-20題以星星繞北極星旋轉的軌跡為背景，引導考生運用圓的方程式與平面向量等概念解題。第11、12題，題目透過生活物件（如檯燈、飲料調製）設計，評量考生將數學概念應用於實際操作的能力。全教會指出，由於題目內容較為完整且具深度，考生需耐心讀題、掌握關鍵資訊，才能有效作答。得勝者文教提供數學B參考答案如下：