IC設計業者創意今（19）日股價表現強勁，早盤雖然在盤下震盪，不過在買單挹注下翻紅走高，盤中最高一度來到2735元、再創新天價。創意在CSP（雲端服務供應商）與加密貨幣客戶專案量產推動下，去年12月合併營收為新台幣47.47億元，月增20.62%、年增75.68%，再創新高。創意去年第四季合併營收新台幣123.99億元，季增44%、年增105.9%，也創單季歷史新高，累積去年營收341.41億元，年增36.32%，創下歷史新高。展望2026年營運表現，法人圈普遍維持樂觀看法，預期創意仍將維持高度成長態勢。這股成長動能主要來自於關鍵客戶的專案進度推進，除了既有的Google CPU專案外，另外兩家雲端服務供應商（CSP）客戶的AI加速器也將陸續進入量產階段。隨著這些重量級客戶的晶片專案從設計導入轉為量產貢獻，法人預計將為公司帶來穩定的權利金與量產營收，進一步鞏固其在AI客製化晶片市場的地位，這也是市場法人持續看好其後續營運的主因。創意去年前三季的整體業績中，3奈米製程案件貢獻已接近三成，不但超越5奈米，且僅次於16奈米以上成熟製程的貢獻度，若單以委託設計業務來看，更有超過四成比重來自3奈米製程案件挹注。