全家推出超人力霸王杯身！買大杯就能入手

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全家2月4日起在全台門市推出超人力霸王聯名杯款。（圖／全家提供）

超人力霸王杯塞共2款！附掛繩秒變吊飾

▲加購超人力霸王杯塞59元，門市買指定商品單筆滿688元送拍拍燈手環。（圖／全家提供）

7-11推出「香蕉拿鐵」！買就送元寶印章筊

▲7-11推出香蕉拿鐵，買一杯就送元寶印章筊。（圖／7-11提供）

全家便利商店已連3年響應高雄燈會，呼應今年主題，首度和適逢60周年的「超人力霸王」聯名，，收藏方式一次看。聯名杯身共2款，「寫實款」是初代超人力霸王與超人力霸王迪卡擺出戰鬥姿勢，象徵守護城市；「可愛款」則是兩位Q版英雄與怪獸和平共處，呼應高雄冬日遊樂園的歡樂意象。初代超人力霸王與超人力霸王迪卡化身大頭造型，不僅可當杯塞使用，附有掛繩設計秒變隨身吊飾，買任2杯Let's Café或Let's Tea飲品，即可加價59元入手，共2款隨機出貨。因應元宵前後賞燈人潮高峰，，發光設計結合手環穿戴，在夜間賞燈更有趣；活動期間於全家門市、電商平台「全家行動購」買指定商品，單筆消費滿688元即可免費獲得，共2款隨機出貨，送完為止。迎接馬年到來，，共5款隨機贈送，分別為好運、財運、成功、安康、戀愛，不只能當擺飾還可擲筊求好運，隨袋附OPEN祝福小卡，自行搭配印泥就可蓋上祝福語。買CITY CAFE全系列（不含ESPRESSO、冰塊杯）任1杯加99元還能換購「馬上開運新年好運袋」，共3款可任選。