全家便利商店已連3年響應高雄燈會，呼應今年主題，首度和適逢60周年的「超人力霸王」聯名，由初代「超人力霸王」、人氣王「超人力霸王迪卡」兩大英雄跨界助陣，包括推出聯名杯款、可愛Q版造型杯塞，以及夜間賞燈必備的拍拍燈手環，收藏方式一次看。
全家推出超人力霸王杯身！買大杯就能入手
全家便利商店2月4日至3月3日在全台門市推出「超人力霸王」聯名杯款，買大杯現煮咖啡或茶飲即可隨機獲得。聯名杯身共2款，「寫實款」是初代超人力霸王與超人力霸王迪卡擺出戰鬥姿勢，象徵守護城市；「可愛款」則是兩位Q版英雄與怪獸和平共處，呼應高雄冬日遊樂園的歡樂意象。
超人力霸王杯塞共2款！附掛繩秒變吊飾
第二波聯名周邊「超人力霸王造型杯塞」2款於2月11日接力登場，初代超人力霸王與超人力霸王迪卡化身大頭造型，不僅可當杯塞使用，附有掛繩設計秒變隨身吊飾，買任2杯Let's Café或Let's Tea飲品，即可加價59元入手，共2款隨機出貨。
因應元宵前後賞燈人潮高峰，全家2月27日至3月3日限時5天，壓軸推出「超人力霸王造型拍拍燈手環」，發光設計結合手環穿戴，在夜間賞燈更有趣；活動期間於全家門市、電商平台「全家行動購」買指定商品，單筆消費滿688元即可免費獲得，共2款隨機出貨，送完為止。
7-11推出「香蕉拿鐵」！買就送元寶印章筊
迎接馬年到來，7-11自1月21日起推出「蕉財進寶香蕉風味拿鐵」（中熱85元／大冰95元），濃郁香蕉風味搭配拿鐵，買任一杯免費送1個「馬上開運元寶印章筊」，共5款隨機贈送，分別為好運、財運、成功、安康、戀愛，不只能當擺飾還可擲筊求好運，隨袋附OPEN祝福小卡，自行搭配印泥就可蓋上祝福語。
買CITY CAFE全系列（不含ESPRESSO、冰塊杯）任1杯加99元還能換購「馬上開運新年好運袋」，共3款可任選。
