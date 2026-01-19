我是廣告 請繼續往下閱讀

台中逢甲夜市疑驚見「攝狼」！有民眾在Threads上發文指控，昨天（18日）晚間於逢甲夜市目擊一名體型壯碩男子，刻意貼近其穿短裙的女友，隨後更發現該男鞋帶處，竟疑似綁有「攝影機」，且不時操作手機查看畫面，原PO事後公開錄影畫面蒐證，提醒女性民眾提高警覺。消息曝光後，另一名網友也指認，日前與家人逛一中商圈時曾遭身形、鞋款完全吻合的男子貼背尾隨，疑似就是逢甲的這名男子。對此，轄區第六分局西屯派出所表示，已主動介入調查並將聯繫當事人報案指認。警方強調，無故攝錄他人隱私部位已觸犯刑法，後續將加強巡邏，維護市民安全。有民眾在Threads上發文示警，表示18日晚間8時許，在逢甲夜市目擊一名身高約180公分、體型壯碩的男子，刻意貼近其身穿短裙的女友，原PO警覺提醒女友拉開距離後，該名男子隨即轉身，卻被原PO發現其鞋帶處竟綁著疑似秘錄器或攝影機之物品。原PO隨後立即開啟手機錄影並放大確認，發現男子鞋尖確實裝有鏡頭，且過程中男子還不時查看手機內的即時錄影畫面。原PO表示，由於對方體型優勢，考量當下安全與報警可能導致證據被銷毀，因此並未第一時間上前喝止，而是選擇事後將影像公開，提醒前往逢甲商圈的女性民眾務必提高警覺，注意身邊可疑人士。消息曝光後，隨即有另一名網友指認，表示日前晚間與家人逛一中商圈時也疑似遇到同一人，該網友回憶，當時她穿著大外套呈現「下身失蹤」裝扮，先生發現一名中年大叔幾乎貼著她的後背逆向行走，趕緊將她拉開，事後對照這回逢甲夜市的貼文影片，先生根據平時對球鞋的觀察，一眼認出該男子的鞋款與身形完全一致，疑似就是同一人。針對近期網路熱議的台中鬧區「攝狼」出沒事件，轄區第六分局西屯派出所表示，警方在獲知訊息後已第一時間主動介入調查，將聯繫發文受害當事人報案指認。警方強調，若無故利用工具或設備窺視、攝錄他人身體隱私部位，已明確觸犯刑法，另外將加強巡邏，維護民眾安全。