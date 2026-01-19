多年前，一位在台學中文的朋友，曾讚嘆中文的奧妙，一句「莫怪我沒早說」，可以六個字沒一字重複，以更典雅的方式表達:「勿謂言之不預」。
行政院發布對美關稅談判結果，從稅率跨國比較，頗為自得，而在野政黨則由GDP等主觀條件看，認為反居劣勢，朝野爭執不休。但從近一年的觀察，又曾多次提出建議與諍言的立場言，總是不解與婉惜，話說一年來，我在演講、專欄、或研討會中，總期盼主事者能多讀海湖莊園協議以及戰國策(合縱連橫)，以為決策捭闔、判斷虛實的參考，但似乎只是wishful thinking。
回溯2024/11川普愛將Stephen Miran發表俗稱海湖莊園協議的「重構全球貿易體系指引」時，或因過度跳脫傳統思考，世人並未重視，及至川普勝選上任，我在去年二月的演講時即提醒注意，但一般也不敢置信狂想真會付諸實施。2025/4/2白宮掀開對等關稅風暴，當天我應記者訪問時表示，提高關稅自傷，川普此舉「應是另有目的」，媒體下標雖曾引用，但因焦點多在官方回應，未太注意另有目的所指為何。
如果願意回顧海湖莊園協議，不難發現其中至少有三項重點，與關稅談判有關:
美方商務部長事後接受專訪時，將半導體投資(台積電)一路喊到五千億美元，可以看出整個問題中心不在關稅，而是另有目的(勿謂言之不預)，其實早在2025/3/3台積電宣布加碼一千億，於白宮記者會中，針對該投資於中共拿下台灣時是否可minimize對美國半導體的衝擊時，川普瞻顧的措辭，以及事後部長的補充，美國意圖就昭然若揭:將台灣半導體產能泰半移至美國，才是MAGA重要的一著棋，至於三年後徒留主峰的台積電是否還是護國神山?是否士氣渙散?就非川普所欲關心。
勿謂言之不預，海湖莊園協議早已明示，關稅只是手段，稅率過高只會自傷。台美關稅談判，我們關心的不應是區區稅率，而是台灣長期建立的科研基礎，以及人才培養，在產能外移後，是否還會被視為戰略夥伴?
勿謂言之不預，戰國策早已明示，合縱連橫各有妙用，近日美國在格陵蘭布局，與歐盟過招，其結局究竟是秦國十五年不敢窺函谷關?還是秦一統天下?且看有無蘇秦或張儀出世!
至於所謂政府的融資保證機制，是否合法?是否可行?哈！有待下回分解。
●作者：陳冲／ 行政院前院長、現任新世代金融基金會董事長
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至 opinion@nownews.com
我是廣告 請繼續往下閱讀
回溯2024/11川普愛將Stephen Miran發表俗稱海湖莊園協議的「重構全球貿易體系指引」時，或因過度跳脫傳統思考，世人並未重視，及至川普勝選上任，我在去年二月的演講時即提醒注意，但一般也不敢置信狂想真會付諸實施。2025/4/2白宮掀開對等關稅風暴，當天我應記者訪問時表示，提高關稅自傷，川普此舉「應是另有目的」，媒體下標雖曾引用，但因焦點多在官方回應，未太注意另有目的所指為何。
如果願意回顧海湖莊園協議，不難發現其中至少有三項重點，與關稅談判有關:
- 美國可操縱關稅議題，以換取貿易夥伴做重大的產業投資( the removal of tariffs in exchange for significant industrial investment)，可見關稅本身不是首要目的。
- 美國可利用關稅，促使其他國家在貿易或安全議題達成更有利的條件( tariffs create negotiating leverage for incentivizing better terms on trade and security )。
- 關稅作為談判工具，總統就幅度、時機等反覆無常的態度，可以製造恐懼與疑慮，將增加談判的籌碼( the President was mercurial in their implementation...adds to leverage in a negotiation, by creating fear and doubt)。
美方商務部長事後接受專訪時，將半導體投資(台積電)一路喊到五千億美元，可以看出整個問題中心不在關稅，而是另有目的(勿謂言之不預)，其實早在2025/3/3台積電宣布加碼一千億，於白宮記者會中，針對該投資於中共拿下台灣時是否可minimize對美國半導體的衝擊時，川普瞻顧的措辭，以及事後部長的補充，美國意圖就昭然若揭:將台灣半導體產能泰半移至美國，才是MAGA重要的一著棋，至於三年後徒留主峰的台積電是否還是護國神山?是否士氣渙散?就非川普所欲關心。
勿謂言之不預，海湖莊園協議早已明示，關稅只是手段，稅率過高只會自傷。台美關稅談判，我們關心的不應是區區稅率，而是台灣長期建立的科研基礎，以及人才培養，在產能外移後，是否還會被視為戰略夥伴?
勿謂言之不預，戰國策早已明示，合縱連橫各有妙用，近日美國在格陵蘭布局，與歐盟過招，其結局究竟是秦國十五年不敢窺函谷關?還是秦一統天下?且看有無蘇秦或張儀出世!
至於所謂政府的融資保證機制，是否合法?是否可行?哈！有待下回分解。
●作者：陳冲／ 行政院前院長、現任新世代金融基金會董事長
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至 opinion@nownews.com