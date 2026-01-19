我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著美台對等關稅拍板降至15％、股市應聲大漲，加上總預算攻防出現破口，以及民進黨南部兩大直轄市選將相繼底定，選戰氣氛逐漸成形。不過，文化大學廣告學系專任教授鈕則勳示警，國民黨面臨了內外交迫的情況，在新北市、台中市及新竹縣的基層問題嚴峻，恐升高年底選舉的風險。鈕則勳指出，對等關稅降至15％後，民進黨迅速定調為「談判大成功、守住台灣利益」，再加上當天台股大漲近600點，成功形塑正面氛圍，即便藍營質疑此舉可能削弱半導體與晶片產業的長期優勢，但相關論述已難突破民進黨所建構的主場框架。在國會戰場方面，鈕則勳分析，民進黨日前率先點出TPASS恐面臨斷炊風險，迫使藍營緊急回防，主張可優先審查民生預算，卻立刻遭綠營反擊「總預算不是自助餐」，藍軍反制節奏已落入對手設定的戰場。儘管藍營近期將38項新興計畫預算逕付二讀試圖扭轉局勢，但綠營仍可宣稱這正是其戰略奏效，顯示預算攻防勝負依舊難料。在選舉布局上，鈕則勳指出，民進黨南二都人選正式確認，台南由陳亭妃出線，雖未必完全符合賴清德期待，但陳亭妃「愈戰愈勇」，確實已提高國民黨參選人謝龍介的挑戰難度；高雄方面，綠營完成整合，市長陳其邁基於自身政治前途，勢必全力穩住賴瑞隆選情，使藍營要在南二都突破，依然困難重重。相較之下，鈕則勳直言，國民黨不僅在對外攻防上顯得捉襟見肘，內部提名問題更讓基層壓力倍增。新北市至今尚未確定提名機制，還須面對與民眾黨整合人選的難題，讓民進黨參選人蘇巧慧得以以逸待勞，甚至連前行政院長蘇貞昌也已出馬助陣，綠營攻勢明顯加溫。鈕則勳進一步提到，台中方面，原本被視為藍營優勢選區，但江啟臣與楊瓊瓔協調破局，儘管市長盧秀燕希望盡快定案，黨中央卻態度曖昧，情勢不僅止於檯面上的人選競逐，更延伸為盧秀燕與鄭麗文之間的博弈，使局勢更加複雜。此外，新竹縣參選人之一的立委徐欣瑩，對7成民調加3成黨員投票的初選制度也非常不滿，已埋下衝突因子，稍一不慎，竹縣也可能大意失荊州。最後，鈕則勳總結指出，國民黨目前正面臨「內外交迫」的關鍵時刻，若黨中央對外無法另闢戰場、對內又無法在提名問題上快刀斬亂麻，年底選舉的整體風險恐將持續升高。