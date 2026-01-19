經典港劇《尋秦記》的電影版續篇在華人區造成熱烈話題，全台票房已達1200萬，是近期港片在台難得的佳績。扮演霸氣大王的林峯在繁忙的行程中抽出一天時間，將於1月25日（週日）來台灣謝票，不但要一口氣連趕6場，還會前進台中與影迷近距離接觸，粉絲都已興奮期待，準備努力搶票。
林峯將旋風來台一日趕6場 還會前進台中
林峯近日除了有新片要拍，還和其他《尋秦記》演員趕赴各地出席慶功活動，在參加完馬來西亞的慶功後，將要轉來台灣，雖然只有一天時間，努力排了滿滿的謝票行程和影迷見面，
還要前往台中進行映後活動，向中部的觀眾表達感謝， 可說誠意滿滿，所有影人場的票券將於1月20日（週二）的中午11點開賣。想要親眼見到「大王」林峯的迷人丰采，可以上華映娛樂官方臉書粉絲團及Instagram查詢。
林峯、古天樂數度合作 片子在各地引現象級話題
《尋秦記》時隔25年終於推出電影版本，
身兼主演及監製的古天樂與宣萱在上映前來台宣傳，帶動電影氣勢，除了票房創佳績，也一股回憶殺。影迷公認「秦王」林峯和25 年前的港劇版本差異最大，那時他剛出道、臉上帶著baby fat，充滿少年稚氣，如今再扮秦王已是熟男魅力滿滿。粉絲不停敲碗大王可以來台會影迷，林峯也決定滿足他們的期待，這亦是他除了過往宣傳劇集外，首度來台進行電影活動。
前年林峯在《九龍城寨之圍城》與古天樂同樣有上感人的師徒情，片子在各地都引起現象級的話題，也讓他在台灣的知名度更上層樓，
收獲大批粉絲。目前正忙於拍攝新片的林峯， 曾在古天樂和宣萱來台的映後見面會時call in到現場，還親切的以台語跟影迷問候，那時表示希望有機會來台灣會粉絲，果然言出必行，滿足各方期待。
