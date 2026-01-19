我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《尋秦記》中林峯（左）與古天樂（右）再續港劇版的愛恨糾葛。（圖／華映娛樂提供）

經典港劇《尋秦記》的電影版續篇在華人區造成熱烈話題，全台票房已達1200萬，是近期港片在台難得的佳績。扮演霸氣大王的林峯在繁忙的行程中抽出一天時間，將於1月25日（週日）來台灣謝票，不但要一口氣連趕6場，還會前進台中與影迷近距離接觸，粉絲都已興奮期待，準備努力搶票。林峯近日除了有新片要拍，還和其他《尋秦記》演員趕赴各地出席慶功活動，在參加完馬來西亞的慶功後，將要轉來台灣，雖然只有一天時間，努力排了滿滿的謝票行程和影迷見面，