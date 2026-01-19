我是廣告 請繼續往下閱讀

中華經濟研究院今（19）日預測， 2026年全年經濟成長率為4.14%。中經院長連賢明表示，雖然比去年的7.43%來得低，主因是受限於高基期之下，未來一年還是看好AI可作為動能帶動經濟成長，其次是關稅目前看來對於台灣是有利，都有助推升台灣經濟。連賢明提到，AI帶動相關商品進出口，去年對美已經成長到6000億美元，但因基期因素，成長趨勢呈現「上強下溫」，估全年經濟成長率達4.14%，上半年成長率為5.28%，下半年為3.10%；物價由於國際大宗物價走勢持穩、油價下降，2026年消費者物價指數（CPI）估為1.64%。而在去年經過震盪的新台幣匯率，中經院預估今年會出現小幅度升值，全年匯率平均會到30.33元，與2025年的31.19元相比，升值約2.83%。對於4.14%是在確定關稅結果以前就預測？他說明，關稅結果是在上週五出來，目前仍認為關稅比正面，對於台灣未來經濟發展是不錯的。對於台灣關稅協定必須投資2500億美元（約新台幣7.8兆元）是否衝擊台灣經濟？連賢明說，據台積電法說，目前投資預測都超過所有分析師預期的400億美元，大概達到520億至560億美元，光台積電就增加150億美元的投資，如果分年估算，還屬於台灣可以負擔的對外投資。其次，台積電雖然是擴大對美投資，但是同樣也因為AI需求旺盛必須要在台灣投資更多，包括高雄5座2奈米晶圓廠；相對地，負責2奈米的亞利桑州3廠才正要起步，所以還存在一定時間差，「我覺得大家不用太擔心台積電因為在海外的投資就降低台灣的投資，AI的需求事實上是超過大家的想像」，台積電法說會表示，目前產能只能滿足AI需求的3分之1。對於關稅對於台灣有哪些加分項？首先，關稅從20%降至18%，對於傳產就是利多，因為過去傳產碰到問題就是即使我們加入了WTO，我們稅率比韓國、日本來得高，現在是過去十幾年來首次傳產是在完全公平競爭點上。其次，科技業因為擔憂232條款的半導體關稅，造成很多不確定性，現在比較確立之後，對於科技廠在投資及股價方面就比較正面。第三，這次貿易談判上有包括雙向投資協議，美國對於台灣的五大信賴產業來注資，若美國願意提供合作技術，再加上台灣本身就很強的高階製造業，將讓半導體以外的產業，可以具有更多加分。他最後表示，目前並沒有顯示因為企業赴美投資就會減少本土投資，尤其以台積電為例，目前美國廠的營運效率都沒有台灣半導體廠來得好，反而更需要台灣營運成果來支撐美國投資，認為目前AI需求下投資會超過大家想像。