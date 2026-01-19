《俠盜獵車手 6》（GTA 6）上市日期不斷延後，而在玩家們苦股等待這款暌違13年再推續集的大作時，近日傳出溫馨故事，一名被醫師告知生命所剩不到1年的癌末患者，病情可能撐不到GTA 6上市，開發商 Rockstar Games 與母公司 Take-Two Interactive 為此特別安排上市前「先行體驗」機會，引起社群熱議。
《GTA 6》上市不斷延期 玩家苦等超過12年
《GTA 6》首支預告片在2023年12月公開，當時預計2025年就會推出，不過為了完善作品完成度和品質，多次宣布延期，目前預定發售日是2026年11月19日，自從《GTA 5》上市後，全球玩家已經等待超過12年。
癌末患者恐等不到上市 《GTA 6》官方暖心提供試玩
而這起暖心事件，起因是 Ubisoft Toronto 的 UI 設計師阿姆斯壯（Anthony Armstrong）日前發文分享，家中一名多年來與癌症對抗的親人是 GTA 系列死忠粉絲，最近幾天卻收到壽命僅剩6至12個月的噩耗，期盼 Rockstar Games 與 Rockstar Toronto 能幫助親人圓夢。
這位癌末患者來自加拿大，居住地和 Rockstar 加拿大奧克維爾（Oakville）工作室距離不遠，阿姆斯壯後續透露，Take-Two Interactive 執行長澤爾尼克 （Strauss Zelnick）主動與他聯繫，協助患者和與 Rockstar 團隊進一步溝通試玩相關的事宜。
由於整起事件涉及保密條款，阿姆斯壯事後將原貼文刪除，並表示「我們今天和他們談過了，得到了很棒的消息」，並向所有提供協助與支持的人員表達感謝，但 Rockstar 暖心舉動仍在網路上發酵，並被多家外媒報導。
事實上，Rockstar 並非首次透過實際行動關懷玩家， 2018年時，他們就曾安排《碧血狂殺 2》 Demo 的特別試玩，提供給罹患神經纖維瘤第二型、已放棄治療的玩家尤利安（Jurian）。
資料來源：X社群
