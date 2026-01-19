我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊今（19）日在主場以110：93大勝多倫多暴龍隊，成功止住二連敗頹勢。除了詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic）穩定發揮外，中鋒艾頓（Deandre Ayton）更以寫入隊史紀錄的震撼表現，助球隊在第四節打出23：13的決定性攻勢收下勝利。即將滿42歲的詹姆斯在進入2026年後展現出驚人的「回春」狀態。今日他出賽31分鐘，以17投9中的高效率攻下24分、4籃板與7助攻，正負值高達+18。根據數據統計，詹姆斯在2026年後的場均表現提升至26.6分、7.6籃板與7.6助攻，投籃命中率53%、三分命中率35%，罰球命中率更是高達90%，真實命中率高達64%。此外，他與隊友唐西奇在2026年分別累積9場得分20+，並列全聯盟第一，兩人的進攻火力已成為湖人最穩定的基石。今日比賽最亮眼的球星莫過於湖人中鋒艾頓。他全場手感發燙，投籃10投10中，以100%的命中率砍下25分、13籃板與1助攻，且全場「零失誤」。這項數據讓艾頓成為湖人隊史首位達成「單場以100%命中率拿下至少25分、10籃板且0失誤」的球員。湖人主帥雷迪克（JJ Redick）賽後盛讚艾頓的表現是「現象級」的，特別是在低位面對防守時，完成了許多高難度的接球與籃下終結，為球隊禁區打出絕對優勢。比賽前三節雙方陷入拉鋸，湖人僅帶著7分領先進入末節。然而在關鍵第四節，湖人防守強度驟升，迫使暴龍單節命中率大幅下滑，整節僅讓對手得到13分。在詹姆斯掌控節奏與艾頓禁區肆虐下，湖人迅速將領先擴大至將近20分，讓比賽提前失去懸念。暴龍隊雙星巴恩斯（Scottie Barnes）與英格倫（Brandon Ingram）雖合力貢獻41分，但在第四節進攻斷電的情況下，只能眼送湖人在主場慶祝勝利。