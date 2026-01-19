我是廣告 請繼續往下閱讀

▲現年25歲的阿夫迪亞本季在拓荒者隊迎來史詩級的爆發。他場均能貢獻26.1分、7.1籃板與6.9助攻。（圖／美聯社／達志影像）

隨著 2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）明星賽投票進入最後階段，洛杉磯湖人隊巨星詹姆斯（LeBron James）正面臨職業生涯罕見的挑戰。根據聯盟公布的第二階段投票結果，這名四屆NBA冠軍在西區前鋒組的票數僅位居第8位，不僅可能無緣先發，甚至面臨中斷連續入選紀錄的危機。然而，詹姆斯在受訪時展現大將之風，公開力挺排名在他之上的波特蘭拓荒者隊前鋒阿夫迪亞（Deni Avdija）入選明星賽。在最新的投票數據中，詹姆斯獲得約110萬張選票，名次下滑至西區前鋒第8。而在他前一位（第7名）的正是拓荒者隊的以色列好手阿夫迪亞，他以122萬4109票領先詹姆斯。面對票數被後輩超越且可能缺席明星賽的現況，詹姆斯並未表現出任何不悅，反而對阿夫迪亞讚不絕口。詹姆斯表示：「他打出了一個神級的賽季，絕對應該入選明星賽。他現在正打著最高水準的籃球，雖然健康對他目前最重要，但我真的對他的表現印象深刻。」這已是詹姆斯在兩周內二度公開表態支持這名簽下4年5500萬美元合約的年輕前鋒。現年25歲的阿夫迪亞本季在拓荒者隊迎來史詩級的爆發。他場均能貢獻26.1分、7.1籃板與6.9助攻，投籃命中率高達46.8%。根據聯盟數據分析，他在開季前20試合計攻下516分、141籃板、115 助攻、51顆三分球與14次阻攻，成為 NBA 歷史上唯一能達成此數據組合的球員。詹姆斯在自己的播客節目《Mind the Game》中分析道：「他在華盛頓時期就很有速度，但今年他在外線射程與對籃框的衝擊力上進步巨大。如果你不站在他面前，他強壯的身體會直接碾壓你，而且他現在能持續命中外線投籃，這讓他完全轉變為不同等級的球員。」即便在湖人隊以116：132負於拓荒者的比賽賽後，詹姆斯依然重申對阿夫迪亞的支持。媒體評論指出，詹姆斯在自己明星賽選票告急的情況下，依然願意為競爭對手拉票，展現了身為聯盟領袖的高度與職業素養。