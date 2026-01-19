我是廣告 請繼續往下閱讀

▲邢昀公開劇組惡行，還說演員片酬800元人民幣，生父賺得好開心。（圖／演員邢昀小紅書）

中國拍戲亂象 讓嬰兒淋雨拍戲、片酬800元

📌邢昀全文：

中國短劇拍攝亂象爆爭議！女演員邢昀近日在小紅書公開拍戲花絮，揭露自己在拍攝短劇時，親眼目睹劇組為了省時間、省成本以及製造效果，拒絕使用假人娃娃或替身，竟讓真正的嬰兒在深夜低溫下淋雨拍戲，甚至有一場戲還得把嬰兒放進垃圾車，片酬卻只有800元人民幣（約新台幣3600元），嬰兒生父還開心的說：「要趕下一場。」荒謬豪無人道的行為引爆網友怒火：「根本是在消費孩子」、「完全沒有底線」。邢昀在全文中直言，短劇現場總是折磨女人和孩子，她翻出助理拍下的幕後影片，回憶當晚拍雨戲時氣溫極低，灑水車製造的暴雨連雨傘僅只能遮住頭皮，而與她對戲的女演員還揹著一名嬰兒，孩子在大雨中哭到撕心裂肺，真的很無助又無力。她強調，自己並不是因為被淋雨而生氣，而是無法接受一個嬰兒被迫「敬業」，卻又無力改變現場狀況，只能眼睜睜看著孩子受苦。她也提到另一段在西安拍戲的經歷，當時剛下完大雪，她赤腳穿著單薄衣服在石子路上奔跑，灑水車同樣不斷製造雨勢，倒在水裡時雙腳已經失去知覺，更誇張的是，為了劇情效果，她還被要求把嬰兒放進真正的垃圾車裡拍攝。讓她至今無法忘記的，是嬰兒父親拍完後還笑著說，孩子等等要趕下一場戲，而已是深夜12點，嬰兒媽媽臉色難看卻不敢多說一句。網友見狀看傻眼，詢問：「父母也捨得嗎？是不是片酬很多！」邢昀只冷冷回應一句：「800元而已。」目前相關貼文雖已被刪除，但早被網友瘋傳網路，累積超過2000則留言，留言區一面倒痛罵劇組太扯，「這根本是在拿孩子的身體換畫面效果」。短劇總是這樣折磨女人和孩子！！！偶然翻出來助理拍的花絮，當時我真的怒了，和我對手戲的女演員，後面也忍不住生氣了！夜裡拍雨戲特別冷，灑水車那種瓢潑大雨打傘只能遮住頭皮，而且和我對手戲的演員揹著小嬰兒！劇情是我看見她倆淋雨去撐傘並給了錢。生氣不是因為我倆被淋雨，而是因為孩子被淋了好久，哭的撕心裂肺！真的很無助又無力，短劇好多情節都在折磨女人折磨孩子，但演員吃這碗飯又沒辦法。可是我能接受我自己「敬業」卻接受不了一個嬰兒在「敬業」……可是情節需要又有什麼辦法呢……無解回想起一次在西安拍戲，剛下完大雪，我穿著單衣光著腳在石子路上跑，後面灑水車在瘋狂下雨，倒在水裡的那一刻我的腳都沒知覺了。重要的是，這次也有個嬰兒，為了劇情效果，我還把嬰兒放在了一輛真實的垃圾車裡！記憶猶新的是嬰兒的爸爸還笑嘻嘻的說：拍完了我們孩子還要去趕下一場呢！當時已經是夜裡12點了，嬰兒媽媽臉色已經很難看了，但是不敢說什麼。這個影片裡的嬰兒後來不知道是不是麻木了，不哭也不鬧，情緒很穩定，可能接受了這一切吧……