▲鄭伊健（左）氣場太強，讓婁峻碩頻NG。（圖／記者朱永強攝）

▲阿翰（左起）、大霈、鄭伊健、婁峻碩出席《百萬人推理》訪問。（圖／記者朱永強攝）

58歲港星鄭伊健首次參演台劇《百萬人推理》，今（19）日和阿翰、大霈、婁峻碩出席媒體採訪，阿翰一看到鄭伊健就臉紅到不行，還緊張到跌倒，拉著一旁的婁峻碩，差點把背板都推倒。婁峻碩則說有場和鄭伊健對罵的戲，原本非常緊張，一個字都說不出口，但後來越拍越起勁，有種拍港片的感覺，連鄭伊健都察覺到他異常興奮。鄭伊健說本來因為疫情想推掉，但真的非常想嘗試台劇，排除萬難接下拍攝，阿翰在旁邊聽鄭伊健講話，臉都忍不住漲紅，他說，「我嚇死了，我看到帥哥會緊張。」下一秒竟拉著旁邊的婁峻碩一起往後倒，差點連背板都推倒。但阿翰看到婁峻碩卻不會緊張，他笑吐，「我們是國中同學！寫進去！」婁峻碩分享第一次見到鄭伊健時，是在辦公室讀劇本，「內心非常波濤洶湧，但表面上要表現很專業。」鄭伊健虧，「我以為你是態度不好。」把眾人嚇傻。大霈則爆料鄭伊健非常愛打電動，跟李李仁會在片場聊很多男孩的話題，她都插不上話。婁峻碩在劇中和鄭伊健有對罵的橋段，婁峻碩說當時現場很多大哥，結果把他搞到一句台詞都講不出來，是李李仁要他放輕鬆，慢慢把台詞講完，才讓他順利拍完那一幕。結果後來婁峻碩越拍越興奮，「跟伊健大哥對罵，很有那種拍港片的感覺！」鄭伊健也分享，一開始在台灣拍戲真的不習慣，拍攝第一天真的就拍一個鏡頭就收工，「在香港沒可能，每天工時都很長，我還問導演真的假的，在這裡拍戲是享受。」還有工作人員給他一張悠遊卡，有空時他會帶著悠遊卡，體驗搭捷運，還自己去逛光華商場，「我去很多地方，只是戴口罩你們不知道。」Netflix跨世代推理偵查影集《百萬人推理》，