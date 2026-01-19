58歲港星鄭伊健首次參演台劇《百萬人推理》，今（19）日和阿翰、大霈、婁峻碩出席媒體採訪，阿翰一看到鄭伊健就臉紅到不行，還緊張到跌倒，拉著一旁的婁峻碩，差點把背板都推倒。婁峻碩則說有場和鄭伊健對罵的戲，原本非常緊張，一個字都說不出口，但後來越拍越起勁，有種拍港片的感覺，連鄭伊健都察覺到他異常興奮。

▲《百萬人推理》鄭伊健。（圖／記者朱永強攝）
▲鄭伊健（左）氣場太強，讓婁峻碩頻NG。（圖／記者朱永強攝）
鄭伊健首來台拍攝　婁峻碩對罵上癮

鄭伊健說本來因為疫情想推掉，但真的非常想嘗試台劇，排除萬難接下拍攝，阿翰在旁邊聽鄭伊健講話，臉都忍不住漲紅，他說，「我嚇死了，我看到帥哥會緊張。」下一秒竟拉著旁邊的婁峻碩一起往後倒，差點連背板都推倒。但阿翰看到婁峻碩卻不會緊張，他笑吐，「我們是國中同學！寫進去！」

婁峻碩分享第一次見到鄭伊健時，是在辦公室讀劇本，「內心非常波濤洶湧，但表面上要表現很專業。」鄭伊健虧，「我以為你是態度不好。」把眾人嚇傻。大霈則爆料鄭伊健非常愛打電動，跟李李仁會在片場聊很多男孩的話題，她都插不上話。

▲《百萬人推理》鄭伊健。（圖／記者朱永強攝）
▲阿翰（左起）、大霈、鄭伊健、婁峻碩出席《百萬人推理》訪問。（圖／記者朱永強攝）
婁峻碩在劇中和鄭伊健有對罵的橋段，婁峻碩說當時現場很多大哥，結果把他搞到一句台詞都講不出來，是李李仁要他放輕鬆，慢慢把台詞講完，才讓他順利拍完那一幕。結果後來婁峻碩越拍越興奮，「跟伊健大哥對罵，很有那種拍港片的感覺！」

鄭伊健也分享，一開始在台灣拍戲真的不習慣，拍攝第一天真的就拍一個鏡頭就收工，「在香港沒可能，每天工時都很長，我還問導演真的假的，在這裡拍戲是享受。」還有工作人員給他一張悠遊卡，有空時他會帶著悠遊卡，體驗搭捷運，還自己去逛光華商場，「我去很多地方，只是戴口罩你們不知道。」

Netflix跨世代推理偵查影集《百萬人推理》，劇情講述知名網紅魏言（蔡凡熙 飾）因為違法攜帶槍械並朝警方開槍，遭到資深刑警陳家任（鄭伊健 飾）反擊中槍，命在旦夕。

陳家任發現魏言是受人指使，科技犯罪偵查隊女警李欣屏（李霈瑜 飾）也介入調查，李欣屏驚覺這是一起針對網紅的連續殺人案，且和一名以預言著稱的網紅巴巴女巫有關。巴巴女巫戴著面具從未露臉，而她的預言從天災到人禍都百發百中，陸續預知了四起謀殺案，因此成為網路焦點，網紅紛紛在頻道上討論案情，網友們也熱烈回應且參與推理的聲量很快超過百萬人。

循著百萬人的推理，陳家任發現巴巴女巫的神秘真相，為了借助網路的力量，陳家任選擇和網紅林廷佑「柚子」（婁峻碩 飾）合作，隨著案情逐漸明朗，卻發現柚子不為人知的過去。該作將於2026年2月12日Netflix全球獨家上線。

Netflix《百萬人推理》 影集資訊

  • 編導：蘇文聖（蘇三毛）

  • 製作人：張雅婷

  • 監製：陳志炫、吳孟謙

  • 製作公司：百聿數碼創意股份有限公司

  • 主演：鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、王柏傑、李李仁、陳姸霏、項婕如、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒、曾文翰 （阿翰）、洪千淑（千千）、林羿禎 （琳妲）、江治緯 （草爺）、伍嘉緯 （鐵牛）

  • 上線日期：2026年2月12日

  • 觀賞連結：https://www.netflix.com/title/81939587

