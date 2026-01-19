我是廣告 請繼續往下閱讀

台南市新化區18日下午發生持刀強盜案！一名47歲吳姓嫌犯趁著檳榔攤潘姓阿嬤獨自顧店時，蒙面持西瓜刀闖入行搶，不到一分鐘便劫走一萬多元現鈔，隨即逃離現場。警方獲報後展開追查，發現吳嫌雖心思縝密，刻意將車停遠處並配戴棉質手套規避指紋，但其腳上的「藍白拖」因太過顯眼成為破案關鍵。事發後8小時內，專案小組就在吳嫌住處逮人，並起獲作案裝備。原來，這名具毒品及竊盜前科的吳嫌，因欠下巨額債務且疑似缺錢購毒，在走投無路下鋌而走險，警方訊後依強盜罪嫌將他移送至台南地檢署偵辦。據了解，18日下午，當時一名男子頭戴漁夫帽、脖圍蒙臉，手持鋒利刀具突襲新化區中興路的一家檳榔攤，正在店內喝湯顧店的潘姓阿嬤，被這突如其來的景象嚇得魂飛魄散，整個人退到角落不敢動彈，隨後嫌犯趁機翻開抽屜，瘋狂抓取大把現鈔，短短不到一分鐘便劫走一萬多元現金後奪門而出，留下驚魂未定的阿嬤獨自在現場。警方獲報後調查發現，這名47歲吳姓嫌犯曾前往該檳榔攤消費，對店內環境與動線相當熟悉。案發前，他先在周邊反覆徘徊觀察，直到確認僅有潘姓婦人獨自顧店才決定動手。為了躲避查緝，還刻意將車輛停放在遠處後，徒步進入店內，更手戴白色棉手套防止留下指紋。值得一提的是，吳嫌雖在作案時蒙面偽裝，但其腳上穿的「藍白拖」與頭戴的漁夫帽特徵過於鮮明，反而成為專案小組識破身分的關鍵線索，短短8小時內就循線逮到人，並當場起獲作案時所使用的工具與相關裝備。落網後，吳嫌向警方坦承，因在外積欠大筆債務，在債主苦苦相逼、走投無路的情況下，才決定鋌而走險，然而警方進一步調查發現，吳男本身擁有多項毒品及竊盜前科，身為毒品人口的他，極可能是因為缺錢買毒，加上債務沉重無力償還，才憤而持刀行搶，警方訊後將他依強盜罪移送台南地檢署偵辦。