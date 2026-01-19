我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院外交國防委員會今（19）日邀請國防部長顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」並備質詢，涉及機敏資訊為秘密會議，而黃國昌遭爆帶走機密資料，黃國昌則反嗆僅帶走30秒。對此立委吳思瑤表示，「啊違法就是違法，違法30秒就不是違法嗎？這是什麼卡提諾法學院！」黃國昌遭爆帶走機密資料所幸被即時追回，對此黃國昌稱不小心夾著國防部提供的書面資料離開，之後就馬上回會議室繳回，前後時間不到30秒，沒想到民進黨的沈伯洋還在刻意抹黑。對此吳思瑤反嗆，啊違法就是違法，違法30秒就不是違法嗎？闖紅燈只闖30秒就不能取締嗎？亂丟垃圾30秒被糾正才撿回，就不違法嗎？「這是什麼卡提諾法學院！」吳思瑤說，徐巧芯不甘寂寞參一腳，跟著推文聲援黃國昌，徐巧芯說沈伯洋怎麼可以洩漏秘密會議發生的事？黃國昌偷帶資料這件事也是機密，不可以洩漏！吳思瑤表示，秘密會議要保密的是機密資料，不是黃國昌這個人，徐巧芯在亂什麼？搭配馬文君今天所說「開秘密會議是要封口」，以前當召委也安排過秘密會議。最後吳思瑤表示，難不成立院要廢了秘密會議的制度，讓國家機密全都露，敵對國家刺探軍情得來全不費工夫，就是國民黨的目的，請藍白不要一直找碴，立院要做的是讓軍購條例付委審好審滿，而不是找理由卡東卡西。