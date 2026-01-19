另外儘管邁爾斯．布里吉斯（Miles Bridges）本場僅拿7分，但這7分意義非凡，讓他以7,439分超越傑洛德．華勒斯（Gerald Wallace），正式成為NBA美國職籃（National Basketball Association）黃蜂隊史得分第3高球員。

我是廣告 請繼續往下閱讀

但近期西區客場之旅繳出3勝2敗成績，包括大勝金塊與湖人，之前也曾在客場獵殺雷霆，展現攪局者的實力

NBA

夏洛特黃蜂今(19)日作客丹佛，終場以110：87大勝傷兵纏身的丹佛金塊，在客場打出極具說服力的一戰。布蘭登．米勒（Brandon Miller）攻下全場最高23分，成為黃蜂輕取金塊的最大功臣。賽後他低調表示，這項成就象徵的是球員與球團之間的互信與忠誠，而非單純的個人數據。以本季場均19.4分、6.4籃板、3.6助攻的表現來看，27歲的布里吉斯仍是黃蜂不可或缺的核心之一，目前僅落後戴爾．柯瑞（Dell Curry）與肯巴．沃克（Kemba Walker），未來仍有機會持續攀升隊史榜單。米勒延續近期火熱狀態，近3戰場均25.7分，本場上半場就獨拿18分，三分球6投4中，率隊迅速建立優勢。黃蜂首節打出29：11攻勢，半場結束已取得60：34的大幅領先，最多一度將差距擴大到33分，讓比賽提早失去懸念。替補出發的蒂賈內．薩勞恩（Tidjane Salaun）也有亮眼表現，繳出13分、11籃板的雙十數據；新秀中鋒萊恩．卡克布倫納（Ryan Kalkbrenner）貢獻17分、6籃板，科林．塞克斯頓（Collin Sexton）14分、5助攻，拉梅洛．鮑爾（LaMelo Ball）則送出10分、6助攻、3抄截，多點開花撐起黃蜂進攻。金塊此役缺少5名主要輪換戰力，包括尼古拉．約基奇（Nikola Jokic）、亞倫．戈登（Aaron Gordon）、卡麥隆．強森（Cameron Johnson）、克里斯汀．布朗（Christian Braun）與尤納斯．瓦藍丘納斯（Jonas Valanciunas），合計場均77.3分的火力缺口難以彌補。在主力幾乎全倒的情況下，金塊這支原本領先全聯盟場均得分、投籃命中率與三分命中率的進攻型球隊，本場被壓制至僅得87分，三分球命中率更跌至21.1%，雙雙寫下本季新低。賈麥爾．莫瑞（Jamal Murray）拿下全隊最高16分，仍無力止血，也中斷他連續3場至少30分的個人生涯最佳紀錄。布里吉斯里程碑之夜 談忠誠比數據更重要黃蜂目前戰績16勝27敗，排名東區第12，整體仍不穩定，