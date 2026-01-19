115年大學學測今（19）日已進入最後一天，考程只剩下數學B、社會，考生們也準備放寒假，思考未來大學科系選擇。近日就有一名就讀藥學系的學生在Threads發文崩潰直呼，藥學系課業艱深、考試內容複雜，投入大量時間卻換來有限薪資，不少人感嘆整體CP值偏低。不過，也有人指出藥學系仍是熱門科系，具備穩定就業與長期發展優勢。YouTuber「Freda藥日常」就曾分析，藥學系畢業出路雖廣、起薪高，但薪水漲幅有限，且入職門檻高、相關課程讀起來不容易，想踏入這個領域需要三思。
藥學系難讀又低薪！苦主崩潰了：CP值很低
一名女網友近日在Threads上發文吐露心聲，表示自己目前就讀藥學系，正值期末考週，卻被大量艱深又繁瑣的考試內容壓得喘不過氣，讀書與複習過程幾乎讓她崩潰，忍不住直言：「論難讀的科系，藥學系真的絕對榜上有名。」
貼文曝光後，引發不少共鳴，許多網友紛紛留言認同，「考量到社經那些，真的不如讀同分數水平的任何他系」、「又瘋了一個」、「沒事沒事，當上藥師後還要練習通靈技能」、「不能同意妳更多」、「難讀薪水又不高，何苦」、「CP值很低欸，唸一堆書，拿這個破爛薪水」。
不過，也有另一派網友持不同看法，「他依舊是熱門科系」、「對數理沒有天賦的人來說，藥學系是少數可以年薪百萬做到七十歲的科系」、「在醫學系面前太小兒科了」、「物治也很可怕」。而依據《大學問》網站公布的「2025高中生最愛百大熱門科系排行榜」，私立大學熱門科系第一名，正是由藥學系拿下。
藥學系畢業可以做什麼？真實月薪曝光
根據台北醫藥大學官網，藥學系畢業後的發展方向相當多元，除了醫院藥師、社區藥局藥師外，也可進入藥廠、生技公司任職，或投入衛生福利部、食藥署、健保署等行政體系。此外，還可從事醫藥研究、生命科學、臨床醫療支援、醫事管理、公共衛生政策、長期藥事照護與健康食品等跨領域工作。
薪資部分，根據104人力銀行「104薪資情報」統計，社會新鮮人剛取得藥師資格，月薪中位數約5.6萬元；入職1至3年後，月薪中位數約6.3萬元；工作超過10年，月薪中位數約7萬元。可見藥師雖然起薪相對不低，但整體薪資成長幅度有限。
藥學系很難讀嗎？過來人解答了
目前在藥局擔任藥師的YouTuber「Freda藥日常」曾拍片分享自身經驗，她指出，以自己的母校嘉南藥理大學藥學系為例，大一主要學習普通化學、普通生物、微積分與通識課程；大二進入生物化學、本草學、微生物與免疫學等進階科目。
到了大三，課程重心轉向藥劑學、藥理學與藥物化學，必須理解藥物進入人體後的作用機轉與劑量計算。大四則開始實習、熟悉藥學倫理，並準備藥師國考第一階段，畢業後再挑戰第二階段考試。她坦言，藥學系課程密集、難度不低，「其實我覺得蠻多都蠻難的，所以要唸藥學系，想要成為藥師也是要先三思。」
什麼人適合讀藥學系？「3學科」表現最重要
「Freda藥日常」也分析，以學科表現來說，對生物、化學、英文比較有優勢或有興趣的同學較為適合；人格特質方面，願意長期學習、細心謹慎，且樂於關懷他人者，較適合藥師這份工作。
多數藥學系畢業生第一份工作會進入醫院擔任藥師，雖然忙碌但能累積臨床經驗，之後再轉往社區藥局，或選擇進入藥廠從事業務、研發等工作，薪資彈性也相對較高。
藥師年薪真的破百萬？真實情形曝光
「Freda藥日常」透露，由於成為藥師的門檻較高，考完國考、拿到證照後也需要持續進修學習，因此起薪普遍高於一般職業。
但在醫院或藥局體系中，薪資結構漲幅有限，像是公家機關領固定薪水的概念，且藥師不能同性質兼差，除非經營副業，否則收入成長空間有限。
相較之下，若轉往藥廠發展，雖然起薪未必亮眼，但隨資歷與能力提升，年薪成長性相對更具可看性。
資料來源：Threads、《大學問》網站、台北醫藥大學官網、104人力銀行、YouTuber「Freda藥日常」
