小人國主題樂園近期推出「點點名，點到就免費」優惠活動，只要名字中有「睿、晴、妍、祐」等22個指定字即可免費入園，在上週末吸引大批遊客擠爆園區。然而，人潮眾多也衍生亂象，有民眾目擊家長竟放任孩子踩上園區內珍貴的迷你建築模型。對此，小人國園方今（19）日發出長文心痛呼籲，強調這些模型如同文化資產般珍貴，一旦損壞修復耗時，盼遊客能共同愛護。
小人國免費入場亂象！園區珍寶迷你模型遭踩踏
位於桃園龍潭的小人國，與其他遊樂園最大的差異就在於園區的「世界之窗」設施，有大量的迷你建築模型，仿製了地球上各地的宏偉建築，讓孩子們彷彿化身巨人，置身在「小人國」之中，同時學習的各種新知識。
不過，在上週末因為免費入園活動，導致園區內設施都要排隊等待許久才能搭乘，更出現不少亂象，就有民眾目睹有家長放任孩子踏上迷你建築的區域，直接雙腳踏上建築想要窺視內部。
畫面曝光後，也引來小人國官方的關注，並在今（19）日中午發出聲明：「我們理解孩子在迷你世界中，容易把自己想像成「巨人」，那份投入與想像力其實很可愛，但也懇請家長們多留意、多陪伴引導，讓孩子在欣賞的同時，也學會尊重與珍惜。」
小人國解釋，園區內的每一座迷你建築、每一處模型景觀，都是匠人老師傅以傳統工法，一刀一刻、純手工慢慢打造而成，「它們不是快速複製的裝飾，而是累積了時間、技藝與心血的作品。」
因此，小人國官方也想提醒遊客，迷你建築區並非可踏入的拍照場景，一旦踩踏或攀爬造成損壞，往往需要耗費數月，甚至數年的時間才能修復完成。這不只是維修問題，更是讓一份珍貴的文化風景暫時消失。「這些模型，就像文化資產一樣珍貴，需要你我一起守護，才能讓更多家庭、更多世代看見它的美好。」
許多網友看完後，也紛紛回應，「小時候去小人國、真的沒看過有人進去踩踏、因為那時候的父母都會看好小孩」、「小人國真的是童年回憶, 這些模型是多少人的辛苦建成,看到被這樣踩踏真的無言」、「放任小孩進去的家長真的很離譜，小孩不懂很正常，但你們做家長的難道也不懂嗎」、「建議園區訂出罰則，不然家長都不當一回事」。
小人國「點點名點到就免費」活動注意事項
活動時間：2026年1月5日至1月25日（不分平假日皆可免費入場）
活動地點：桃園市龍潭區高原路891號
活動方式：指定日期現場購票，本人免費！同行親友（至多2人）每人只要 490 元！
資格判定方式：身分證姓名中包含「指定字」其中一字（字形須完全相同，同音不同字恕不適用），須出示本人有效身分證件（正本）供現場確認。
小人國「點點名，點到就免費」活動名單：「沐、宸、晨、宥、妤、霏、睿、晴、妍、祐、樂、承、澄、品、丞、彤、宇、語、恩、以、希、熙」，即可享有免費入園優惠。
資料來源：小人國
我是廣告 請繼續往下閱讀
位於桃園龍潭的小人國，與其他遊樂園最大的差異就在於園區的「世界之窗」設施，有大量的迷你建築模型，仿製了地球上各地的宏偉建築，讓孩子們彷彿化身巨人，置身在「小人國」之中，同時學習的各種新知識。
畫面曝光後，也引來小人國官方的關注，並在今（19）日中午發出聲明：「我們理解孩子在迷你世界中，容易把自己想像成「巨人」，那份投入與想像力其實很可愛，但也懇請家長們多留意、多陪伴引導，讓孩子在欣賞的同時，也學會尊重與珍惜。」
小人國解釋，園區內的每一座迷你建築、每一處模型景觀，都是匠人老師傅以傳統工法，一刀一刻、純手工慢慢打造而成，「它們不是快速複製的裝飾，而是累積了時間、技藝與心血的作品。」
因此，小人國官方也想提醒遊客，迷你建築區並非可踏入的拍照場景，一旦踩踏或攀爬造成損壞，往往需要耗費數月，甚至數年的時間才能修復完成。這不只是維修問題，更是讓一份珍貴的文化風景暫時消失。「這些模型，就像文化資產一樣珍貴，需要你我一起守護，才能讓更多家庭、更多世代看見它的美好。」
許多網友看完後，也紛紛回應，「小時候去小人國、真的沒看過有人進去踩踏、因為那時候的父母都會看好小孩」、「小人國真的是童年回憶, 這些模型是多少人的辛苦建成,看到被這樣踩踏真的無言」、「放任小孩進去的家長真的很離譜，小孩不懂很正常，但你們做家長的難道也不懂嗎」、「建議園區訂出罰則，不然家長都不當一回事」。
活動時間：2026年1月5日至1月25日（不分平假日皆可免費入場）
活動地點：桃園市龍潭區高原路891號
活動方式：指定日期現場購票，本人免費！同行親友（至多2人）每人只要 490 元！
資格判定方式：身分證姓名中包含「指定字」其中一字（字形須完全相同，同音不同字恕不適用），須出示本人有效身分證件（正本）供現場確認。
小人國「點點名，點到就免費」活動名單：「沐、宸、晨、宥、妤、霏、睿、晴、妍、祐、樂、承、澄、品、丞、彤、宇、語、恩、以、希、熙」，即可享有免費入園優惠。
資料來源：小人國