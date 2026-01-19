團圓年菜吃刁民酸菜魚免排隊！以全台9家門市稱霸2025酸菜魚市場的刁民酸菜魚。瞄準農曆春節圍爐商機，官方宣布推出全新「秘罈酸菜魚禮盒」，除了招牌酸菜魚，還一次爽吃推薦必點的三大配料，手工豬肉丸、完美蝦滑與美國雪花牛；「秘罈酸菜魚禮盒」特價888元下殺81折、限量2000盒，1月20日起全台門市與官網開賣。
免排隊！刁民酸菜魚在家神還原：三大配料一次吃
刁民酸菜魚不怕倒閉潮，全台共有9家門市稱霸2025酸菜魚市場。全新「秘罈酸菜魚禮盒」，主打「在家神還原店鋪美味」，招牌秘罈酸菜魚搭配手工豬肉丸、完美蝦滑與美國雪花牛三大配料通通有。
《NOWNEWS今日新聞》記者認為，這次最大的亮點，在於「配料」的完整性，尤其是店內單點價格也不低的完美蝦滑和美國雪花牛，都直接包含禮盒在內，對於不想排隊又想品嚐刁民原汁原味的消費者來說，可說是很有吸引力。
81折限量2000組！刁民「秘罈酸菜魚禮盒」搶攻圍爐餐桌
適逢年節將至，不少家庭主婦已在苦惱，過年要吃什麼菜？刁民「秘罈酸菜魚禮盒」為大家提供全新年菜選擇。採用契作養殖的烏鱧魚，魚片經特殊冷凍技術處理，解凍烹調後仍能保持綿密細緻，不輸現煮口感；黃金比例酸菜選用台灣農家自家醃漬，堅持葉菜與莖梗的黃金比例，讓每一口湯頭都酸香脆口。
刁民酸菜魚「秘罈酸菜魚禮盒」 1月20日起同步於全台門市與官網線上商城開賣，特價888元（原價1085元）、相當於下殺81折，全台限量2000盒開搶拚手速啦（售完為止）。
比店裡吃更爽！雪花牛肉量增量60g 刁民「神級飲料」也免費喝
不少饕客最擔心冷凍食品少一味，擔心還是得在店裡吃最對味。刁民酸菜魚研發團隊特別針對這次冷凍禮盒進行優化：
◾️秘罈酸菜魚（雙人份）： 經典湯底搭配口感Q彈的烏鱧魚片300g。
◾️手工豬肉丸： 紮實爆汁、口感豐富的手工豬肉丸4顆。
◾️完美蝦滑： 蝦肉佔比超過90%，鮮美彈牙人人必點。
◾️美國雪花牛：肉脂鮮香，禮盒特別增加60g肉量，肉食控比在店裡吃更爽。
◾️陳皮洛神花茶： 免費贈送店內可無限暢飲的神級飲料，解膩回甘。
王品青花驕：外帶年菜套組！在家爽吃鴛鴦鍋
每到過年期間，總是一位難求的王品集團「青花驕」，以獨特九葉青花椒新鮮入鍋，主打獨特綠色麻辣鍋。鎖定農曆年菜商機，即日起至3月4日，推出「驕宴美饌四人歡聚宴」，3199元，可任選2種湯底直接在家爽吃鴛鴦鍋，搭配牛三拼盛宴、松阪豬、鮮蝦、蛤蠣等海陸雙主餐，還能嚐鮮新品松露和牛滑；小家庭或情侶則推薦外帶「驕宴美饌雙人繽紛宴」1399元，能任選牛肉或豬肉雙肉品組合，搭配青花驕特色綜合丸、老油條等經典菜色。
王品青花驕還祭出快閃優惠活動，即日起到1月31日，凡到店選購指定外帶鍋物套組，免費送「特選豬梅花」。
資料來源：刁民酸菜魚、刁民酸菜魚官網商城、王品集團
