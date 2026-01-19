我是廣告 請繼續往下閱讀

免排隊！刁民酸菜魚在家神還原：三大配料一次吃

《NOWNEWS今日新聞》記者認為，這次最大的亮點，在於「配料」的完整性，尤其是店內單點價格也不低的完美蝦滑和美國雪花牛，都直接包含禮盒在內

▲刁民酸菜魚不怕倒閉潮，全台共有9家門市稱霸2025酸菜魚市場。（圖／刁民酸菜魚提供）

81折限量2000組！刁民「秘罈酸菜魚禮盒」搶攻圍爐餐桌

▲刁民酸菜魚口感Q彈的「完美蝦滑」也能在家吃了。（圖／刁民酸菜魚diaominasia.com）

比店裡吃更爽！雪花牛肉量增量60g

刁民「

神級飲料」也免費喝

▲刁民「秘罈酸菜魚禮盒」特價888元，含秘罈酸菜魚雙人份300g烏鯉魚片、完美蝦滑一份、手工豬肉丸4顆、雪花牛150g、陳皮洛神花茶。（圖／刁民酸菜魚diaominasia.com）

▲刁民酸菜魚冷凍商品系列，有秘罈酸菜魚、酸菜雪花牛、初戀番茄魚、番茄雪花牛等。（圖／刁民酸菜魚diaominasia.com）

