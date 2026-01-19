我是廣告 請繼續往下閱讀

台美上週五達成關稅貿易協議，台灣對等關稅調降為15%且不疊加最惠國待遇稅率，同時也是全球首個取得美232條款關稅優惠國家，台灣的半導體與科技企業將對美進行2500億美元的新增直接投資，台灣政府協助提供赴美投資的企業2500億美元的信用擔保。對此，總經專家吳嘉隆表示，這份協議可以解釋為「正式建交之前的暖身」，很有可能在美國總統川普任內完成台美建交。吳嘉隆昨在臉書發文表示，「美國給台灣的，不只是關稅協議」，指出美台達成的協議其實不只是關稅，更重要的是在許多高新技術與軍事工業領域的合作，美國也會到台灣來投資，這顯示美國已經把台灣當作戰略合作伙伴這樣的等級。吳嘉隆指出，第二，是美國與台灣在經濟與軍事上會有更深度的綁定，估計將來會發展成「你中有我，我中有你」這樣的緊密關係。第三，所以，美國與台灣之間不會只是技術的共享，而是會進一步發展成情報的共享，這是在通訊領域合作的必然。吳嘉隆續指，美國商務部長稱呼我們的駐美代表為「台灣大使」，而且簽約地點是在美國商務部，而不是AIT總部，這些都具有主權的象徵。難怪中國外交部跳起來了，氣急敗壞了。吳嘉隆認為，換一個角度來看，美台關稅協議，不單單是把台灣的對等關稅降下來，還有技術上的深度合作、外交與軍事上的重大涵義，所以他覺得可以解釋為「正式建交之前的暖身」！吳嘉隆也說，「川普顯然不在乎得罪中共，甚至於以此為樂，敢做敢當，逼中共收斂。照他這個性格估計他會在任內對中共極限施壓，非常可能爭取在他任內完成美台之間的建交，而不是留給下一任的范斯才來完成。如果沒有這樣的意圖，那他不需要給台灣這麼好的關稅協議。」