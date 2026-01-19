我是廣告 請繼續往下閱讀

▲店家一樓地板留有大量污泥，現場更不斷飄出陣陣惡臭味。（圖／翻攝畫面）

位於新北市鶯歌區尖山路的一間知名餃子店疑似因消費糾紛，昨（18日）晚間遭到一名男子持紅色水桶闖入並潑灑不明黑色液體，現場瞬間瀰漫難聞惡臭，嚇壞現場員工以及顧客。而男子於犯案後，迅速離開現場並坐上一輛白色小貨車。經現場員工安撫顧客並報警，確認遭潑灑之不明液體為泥土攪拌水之污水，目前仍在全力追緝嫌犯中，全案朝妨害自由、恐嚇罪嫌偵辦。據了解，這名戴著口罩、穿外套的男子昨（18日）晚間19時55分許，手拿裝有泥土攪拌水之污水的紅色塑膠桶進入店內，隨後竟直接將液體潑灑在一樓的地面上，地板上留有大面積淤泥，下一秒便飄出陣陣惡臭味。犯案後，男子直接離開現場並跳上一輛在對向且未熄火，疑似前來接應的白色小貨車上，作案時間不到一分鐘。店家見狀後，立即幫顧客更換座位並消毒，整起案件疑似與日前的消費糾紛有關。警方獲報後立即調閱監視器，目前已掌握涉案車輛及對象，全力擴大調查並積極追緝中，待涉案人查緝到案後，將依刑法妨害自由、恐嚇等罪嫌移送偵辦。對此，三峽分局表示，對於任何暴力、妨害店家營業自由之行為，均秉持 零容忍的強力打擊態度，必將追查到底、嚴加究辦，絕不容許違法行為破壞社會安寧。