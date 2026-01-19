我是廣告 請繼續往下閱讀

▲不少網友點名YTR壹加壹沒破百萬最不科學。（圖／翻攝自壹加壹YouTube）

「壹加壹」沒破百萬 網友喊最不科學

▲壹加壹頻道中有10支破百萬觀看長片，另外破90萬的也有2支。（圖／翻攝自壹加壹YouTube）

藍勾勾現身回應 創作者自嘲又寫實

「百萬訂閱」向來被視為台灣YouTuber的重要里程碑，但近期一則Threads貼文卻顛覆不少人既有認知，一名網友整理多位知名創作者的頻道截圖，直言「這些人我一直以為早就破百萬」，沒想到實際數字卻仍停留在數十萬區間，文章一出立刻引發大量共鳴。討論串迅速擴散，甚至有粉絲直呼：「壹加壹沒破百萬最不科學！」在眾多名單中，最讓網友感到不可思議的，反而是壹加壹仍未突破百萬訂閱，不少人直言「這才是真的不科學」，留言區也出現兩派聲音，一派認為某些頻道陪伴許多人成長，早該破百萬；另一派則直言訂閱數反映內容疲勞度，甚至點出部分創作者「題材重複、過度跟風」，讓觀眾逐漸流失，討論尺度相當犀利。另外，原PO點名的名單中包含奎丁、黑羽、徐海莉，以及由胡瓜主持的頻道《下面一位》，還有老牌宅文化節目《現在宅知道》，不少網友直呼：「這些頻道存在感超高，怎麼還沒百萬？」同時也補充近期剛突破百萬門檻的3C Tim哥，笑稱終於迎來好消息。貼文熱度持續升溫後，也釣出多位被點名的創作者親自留言回應，黑羽以幽默方式自嘲，表示百萬並非唯一目標，反而笑說：「試試看做到五十多萬，其實也沒那麼簡單。」；《現在宅知道》則強調自己走的是細水長流路線，頻道即將滿12年，也不忘向網友喊話多多支持；此外擁有276萬的擦邊影片創作者Nina表示：「做得開心最重要。」；而烏鴉DoKa則力挺奎丁，認為她距離百萬只是時間問題。不少網友與業界觀察也指出，在短影音崛起、演算法頻繁調整的環境下，長影音創作者要再衝破訂閱天花板難度早已不同以往，即便知名度高、曝光頻繁，若缺乏持續爆點或演算法助攻，訂閱數停滯已成常態，也因此有人認為與其執著百萬數字，不如專注內容品質與創作熱誠，才能在競爭激烈的影音生態中走得更久。