▲花蓮一名男子因懷疑被牌友出老千詐賭才慘輸四萬多元，因此於酒後憤而持刀傷人被逮。（圖／翻攝畫面）

花蓮吉安鄉日前發生一起持刀傷人事件！一名62歲鄭姓男子因打麻將輸了四萬多元，懷疑牌友44歲黃男出老千詐賭，因此在酒後憤而持刀埋伏砍傷對方，導致黃男頸部及手部受傷血流不止，警方獲報立即將黃男送醫，經治療後無生命危險。至於鄭男在犯案後不到一小時就被逮補，但他否認傷人還強調是「自己被打」，對此，警方不採信其辯詞，警詢後依殺人未遂罪嫌將他移送至花蓮地檢署偵辦。事發在12日下午4點45分左右，當時一名鄭姓男子在飲酒後，帶著一把短刀前往吉安鄉中山路一帶，當目標黃姓男子出現時，鄭男隨即上前攔堵，並在眾目睽睽之下揮刀朝對方的頸部揮砍，所幸當時旁人反應機警，第一時間衝上前制止並奮力拉開雙方，隨後更合力奪下鄭男手中的短刀，才未釀成更嚴重的傷亡，鄭男眼見行兇計畫失敗，趁亂逃離現場。警消獲報案後迅速趕抵現場，發現黃男的頸部與手部僅受輕微劃傷，送醫包紮治療後已無生命危險。員警也在案發後不到一小時內，便於吉安鄉中山路二段的一處超商前發現嫌犯蹤跡，當時鄭姓男子身上散發濃厚酒氣且神情恍惚，當場將其逮捕，查扣作案用的短刀。據了解，原來現年62歲的鄭姓男子與44歲的黃姓被害人，原本是經常湊桌切磋的牌友，然而鄭男自認牌技老練，近日卻在牌局中連連吃癟，累積輸掉金額已高達4萬多元。面對慘重損失，鄭男越想越不甘心，懷疑是黃男夥同另外兩名牌友合謀出老千，聯手詐賭才讓他損失慘重，因此種下心結，鄭男在事發當天飲酒後，藉著酒意壓抑不住憤怒，才憤而持短刀前往現場攻擊黃男釀成流血衝突。鄭男落網後，坦承兩人有債務糾紛但否認傷人，還強調是「自己被打」，不過，在黃男、多位目擊證人指證下，加上鄭男攻擊的部位是致命的頸部，明顯具有殺人之動機。警方在訊後不採信其片面說詞，全案依殺人未遂罪現行犯，將鄭嫌移送花蓮地檢署偵辦。