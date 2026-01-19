我是廣告 請繼續往下閱讀

▲在本土強打者張育成（Yu Chang）回歸後，悍將雖然有了穩定的核心，但打線整體串連度依然不足。（圖／富邦悍將提供）

▲前大聯盟內野手紐那斯曾來台加盟富邦悍將，是悍將隊史首位洋砲，雖然繳出3成20的好成績，但僅出賽7場就離台。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將曾在2022年補強前日職重砲霸帝士，不過霸帝士來台後明顯水土不服，一軍出賽18場，僅敲出8安、1轟，吞下21次三振，打擊率僅1成57。（圖／富邦悍將提供）

富邦悍將球團今（19）日正式宣佈簽下擁有大聯盟與韓職經驗的多明尼加籍外野手Luis Liberato，譯名為「邦力多」。這位30歲左打砲手的加入，不僅打破了悍將近年來以「三洋投」為主的建隊傳統，更引發了球迷對悍將打線重組的熱烈討論。富邦悍將為何在2026年春訓前夕毅然決定尋求洋砲補強？答案就藏在上一季慘不忍睹的打擊數據中。打擊率2成48聯盟最差，長打率3成42和上壘率3成09也都是墊底，全壘打57排名倒數第2，打點259分、得分383分、四壞球保送314次都是聯盟最少。確實需要一名重砲手來提振火力。在本土強打者張育成（Yu Chang）回歸後，悍將雖然有了穩定的核心，但打線整體串連度依然不足。邦力多在AAA等級展現出的長打火力的OPS（整體攻擊指數），被看好能成為陣中僅次於張育成的第2把交椅。他在韓職（KBO）韓華鷹隊效力期間，半季62場比賽繳出.313打擊率與10轟39分打點，其選球能力（保送與長打總數多於三振）更是悍將急需的特質。其實過去中華職棒各隊主要都是以投手為主，畢竟洋投對於一場比賽的影像力太大了，而洋砲容易受到打擊節奏影響，水土不服的機率比投手更高，而且打擊必須考慮的外力因素也更多，狀況更不好掌握，因此過去聯盟主要都以洋投為主。這一點從去年台鋼雄鷹是否要留人氣和實力兼具的魔鷹的問題上，就能看出端倪，如果連魔鷹去留都是一個值得認真討論的棒球問題，這就代表著洋砲在中職確實競爭上有先天劣勢。而悍將球迷的擔憂並非無中生有。自2017年接手球隊以來，富邦在聘請洋砲的道路上走得極其坎坷。首先是2018年波士頓紅襪冠軍班底、大聯盟生涯效力過五支球隊的紐那斯（Eduardo Núñez，2021），他倒是沒有任何適應問題，可惜待得時間不長。雖有冠軍戒指加持，打擊率.320、1轟5打點表現優異，卻因家庭因素僅出賽7場便離隊。而霸帝士（Xavier Batista，2022）這位日職生涯62轟的重砲，來台後完全無法適應中職配球，追逐壞球且對外角球毫無抵抗力，最終僅出賽18場，打擊率.157慘澹收場。卡洛斯（Carlos Franco，2022）則是季末緊急補強，但打擊率不到2成，留下1轟3打點，球季結束後未獲續約。這段「洋砲短命史」說明了中職對於外籍打者的適應要求極高，球團的耐心往往也受限於戰績壓力而顯得薄弱。簽下邦力多意味著悍將必須犧牲一個洋投名額，這對於長年本土先發戰力不穩的富邦來說是一場豪賭。新球季悍將可能面臨僅能配置兩名外籍先發投手的情況，這對陳仕朋、黃保羅與江國豪等本土投手來說，是必須大幅提升吃局數能力的挑戰，甚至連具有旅外資歷的張奕，都可能需要重新評估使用上的各種可能性。邦力多是否能如其名，為悍將帶來「創造利多」的攻擊火網？這取決於球團在調整期給予他多少耐心，以及他在中職細膩的變化球攻勢下，能否維持其在韓職時的選球紀律。對於久旱逢甘霖的悍將球迷來說，這場「以投換打」的實驗，無疑是2026年開季最令人期待的看點。全名：Luis David Liberato出生日期：1995年12月18日國籍：多明尼加身高體重：約 185公分 / 85公斤投打習慣：左投左打守備位置：外野手（主防中外野）職棒經歷：MLB（教士隊）、KBO（韓華鷹隊）、CPBL（富邦悍將）