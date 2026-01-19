我是廣告 請繼續往下閱讀

網紅「館長」陳之漢日前在直播中以激烈言詞談論政治，甚至脫口說出「把賴清德狗頭斬下來」，引發社會譁然，隨後遭大量民眾檢舉。新北地檢署認定其言論已涉及恐嚇公眾、危害安全等罪嫌，依法提起公訴。對此，館長並未收斂，17日再度於直播中火力全開，將砲口對準台灣司法體系，然而其中的一句話卻意外獲得認同，網友更是紛紛叫好。館長在直播中情緒激動，直言台灣已經沒有是非、公理與真相，「台灣司法現在就是一坨X，台灣的檢察官，就是他X的賴清德的狗」，以十分粗俗地字眼開噴司法，他更怒嗆：「你們要辦我就來辦，全世界都在看，網路上的紀錄不會消失」，強調不論台灣或兩岸，所有人都在看這場政治與司法的交鋒。談及近期電視台主播兼記者林宸佑，遭控涉犯《國安法》，並被橋頭地檢署搜索、帶回偵訊，於17日裁定羈押禁見一事，館長更是憤怒表示，當前社會已經黑白顛倒，憑什麼好人瑟瑟發抖、壞人精神抖擻，這讓他感到極度不甘心，館長甚至語帶沉痛地說：「若民進黨持續執政，我真的死不瞑目！」話鋒一轉，館長忽然收起怒火，語氣轉為感傷表示，即便有一天自己真的遭到羈押，社會依舊會照常運作，「馬照跑、舞照跳，沒有人會同情我」。這段話隨後被臉書粉專「Mr.柯學先生」分享出去，引發大量網友湧入留言。留言區充滿叫好聲，有人直言「只有這句是人話」、「這一次非常認同」、「不只不會同情，還會用力恥笑」、「聽過他一堆X話後，只有這句話我絕對認同」、「肉呆， 你不是告訴我們，你今天才發現吧」、「牠以為牠是誰呀」、「可惡之人必有可恨之處」，相關討論迅速延燒。