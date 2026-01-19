我是廣告 請繼續往下閱讀





2026地方大選逼近，外界關注國民黨縣市首長提名人選情況。有關新北市方面，國民黨主席鄭麗文去年12月29日曾脫口「徵召北市副市長李四川」，鄭麗文今（19）日再喊，新北市目標是農曆年前完成提名，透過協調產生人選，不需要到初選。鄭麗文今接受「中午來開匯」網路專訪表示，鄭麗文提及，每個選區狀況她都瞭若指掌，這幾個月以來黨中央的溝通都不止一次，能做的全力在做，大家心中難免忐忑，但不需過度焦慮。新北部分，黨內溝通協調氣氛不錯，也很順暢，整合與團結完全不是問題，就按照黨內協調步驟，希望農曆年前完成提名。