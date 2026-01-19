我是廣告 請繼續往下閱讀

▲廖姓一家三口平常靠著老夫妻在新北市三重區經營小貨車蔥油餅攤維生，在地經營數十年。（圖／翻攝自Google Maps）

位於新北市蘆洲區中山一路的一處民宅內昨（18日）驚傳一對老夫妻身亡，死者身分為67歲廖姓老翁及75歲許姓婦人，因親戚許久聯繫不上驚覺有異，打開門後發現兩人倒臥血泊中。經警方調閱監視器，認定夫妻倆兒子涉有重嫌，於前（17日）犯案後便騎機車逃離現場。經檢警初步相驗，發現廖翁後腦、左手等部位共的處刀傷，另許婦後腦、左右手及背部有13處刀傷，深可見骨。而現場也留有大片血跡，鑑識人員到場時幾乎已無處可站。據了解，涉有重嫌的36歲獨生兒子平時遊手好閒，喜歡宅在家且「啃老」，一家三口靠著夫妻倆在三重區販賣一份25元的蔥油餅維生。前（17日）廖嫌疑似要錢不成和母親發生爭執，沒多久父親便提著晚餐返回家中，雙雙遭到狂砍身亡。由於廖翁平時都會到一間理髮廳洗頭，表妹發現其不見蹤影且聯繫不上，跑到夫妻倆的住處打電話，聽聞屋內有電話聲響卻無人接聽，報警處理後才驚見兩人身亡。經檢警初步相驗，廖翁的傷勢多集中於後腦、左手以及左手肘至少24處刀傷，且廖翁雙手中刀，明顯有抵抗的痕跡。至於許婦的傷勢則集中在後腦、背部以及左右手，全身受有至少13處刀傷，兩人刀傷合計近40刀，可見嫌犯殺人意圖相當明顯。此外，兩人的傷勢刀刀見骨，現場留有大片血跡，鑑識人員到場時幾乎沒有可以站立的地方，老夫妻體內的血液幾乎流乾。