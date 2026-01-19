內政部通盤檢討調整全國各警察機關警監職務，台中市警察局職務調整部分奉核定發布，計有12人中高階警官調整職務，異動涵蓋副局長、警政監及多個分局分局長職缺，藉此強化組織運作與治安布局異動，並將於明（115年1月20）日辦理交接到任。典禮由市長盧秀燕主持。
台中市警察局卸、新任分局長聯合布達交接典禮，將訂於明（115年1月20日）13時30分在警察局8樓大禮堂舉行。本次人事異動重點如下：
王旭昌調任本局副局長，原任臺北市政府警察局督察長。
李建興調任內政部警政署保安警察第四總隊主任秘書，原任本局警政監。
劉其賢調任桃園市政府警察局警政監，原任本局第五分局分局長。
劉雲鵬調任本局警政監，原任本局烏日分局分局長。
劉明興調任本局第五分局分局長，原任本局大雅分局分局長。
施永昭調任本局大雅分局分局長，原任本局和平分局分局長。
賴俊昭調任本局和平分局分局長，原任刑事警察局偵查第六大隊大隊長。
林中興調任臺南市政府警察局警政監，原任本局霧峰分局分局長。
陳啟明調任本局霧峰分局分局長，原任臺北市政府警察局督察。
謝博賢調任本局烏日分局分局長，原任臺北市政府警察局保安警察大隊長。
沈能成調任臺北市政府警察局文山第一分局分局長，原任本局太平分局分局長。
李珏民調任本局太平分局分局長，原任本局公共關係室主任。
我是廣告 請繼續往下閱讀
王旭昌調任本局副局長，原任臺北市政府警察局督察長。
李建興調任內政部警政署保安警察第四總隊主任秘書，原任本局警政監。
劉其賢調任桃園市政府警察局警政監，原任本局第五分局分局長。
劉雲鵬調任本局警政監，原任本局烏日分局分局長。
劉明興調任本局第五分局分局長，原任本局大雅分局分局長。
施永昭調任本局大雅分局分局長，原任本局和平分局分局長。
賴俊昭調任本局和平分局分局長，原任刑事警察局偵查第六大隊大隊長。
林中興調任臺南市政府警察局警政監，原任本局霧峰分局分局長。
陳啟明調任本局霧峰分局分局長，原任臺北市政府警察局督察。
謝博賢調任本局烏日分局分局長，原任臺北市政府警察局保安警察大隊長。
沈能成調任臺北市政府警察局文山第一分局分局長，原任本局太平分局分局長。
李珏民調任本局太平分局分局長，原任本局公共關係室主任。