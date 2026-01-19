明（20）日將迎來大寒節氣，命理師姚本軍指出，2026年乙巳年大寒節氣過後，右弼星開始發揮助力，為生肖豬、羊、牛、狗帶來事業推動力。右弼星象徵外在支援、體制安排與他人協助，並非主導方向，而是讓原本卡關的事務動起來。生肖豬容易被點名承擔關鍵任務，生肖羊面臨職務調整與流程重整，生肖牛需仰賴合作關係推進事業，生肖狗則獲得上層指派與照拂。
1/20迎大寒節氣！3生肖「右弼星高照」事業運爆棚
生肖豬
大寒過後，生肖豬的事業變化，明顯圍繞在「被需要、被看見」之上。右弼星帶來的不是突如其來的升遷或權力，而是被點名負責重要任務、承擔關鍵環節。豬者容易進入一種忙碌卻有成效的狀態，只要願意接下責任，就會有人在背後支援。這段時間同時也是檢驗執行力的階段，事情若能做穩、做完整，外在助力將逐步轉化為信任與地位的提升。
生肖羊
對生肖羊而言，右弼星帶來的影響，多半體現在「被安排、被調整」上。職務內容可能出現變動，專案重新分工，上層對流程的介入也變得更頻繁。羊者可能感覺事情變多、標準變得更明確，但只要按部就班完成要求，成果反而更容易被肯定。這是一段短期不張揚、卻能累積實務經驗的重要時期，對後續發展有穩定打底的效果。
生肖牛
生肖牛在大寒後的事業推進，與「合作關係」高度連動。右弼星意味著事情不再只靠個人單打獨鬥，而是需要搭檔、合夥人或關鍵人物的配合，才能順利向前。這段時間，牛者容易遇到實際能幫上忙的人，可能是合作夥伴、重要客戶，甚至是伴侶對事業的支持。能否清楚分工、協調角色，將直接影響整體進展速度與成果穩定度。
生肖狗
至於生肖狗，右弼星象徵來自上層、主管或老闆的照顧，事業重心放在「被管理、被指派」。狗者容易被納入核心運作，直接承接來自上層的任務與要求。這同時也是考驗態度與執行力的階段，只要理解上層期待並確實完成交辦事項，右弼星將轉化為實質的保護力量，使原本不穩定的局勢逐漸可控，甚至為未來爭取更大的發揮空間。
資料來源：命理師姚本軍
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。