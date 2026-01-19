我是廣告 請繼續往下閱讀

西菲律賓海出現不尋常的放射性訊號，菲律賓大學海洋科學研究所（UP MSI）近日公布監測結果指出，研究團隊在多個海域採集的海水樣本中，於西菲律賓海測得放射性同位素「碘-129」含量明顯偏高，初步研判並非來自菲律賓本身，來源可能與區域外的核活動有關，引發外界高度關注。研究人員說明，碘-129是一種極具指標性的放射性同位素，在國際科學界常被視為「核活動的指紋」。由於自然界中僅能由宇宙射線產生極微量碘-129，環境中多數的碘-129幾乎都來自人為行為，包括核燃料再處理、核武試爆或核事故。其半衰期長達約1,570萬年，一旦釋放進入環境，影響可持續極長時間。根據《菲律賓星報》（Philstar）報導，UP MSI研究團隊在西菲律賓海、菲律賓海隆與蘇祿海等海域，共採集119份海水樣本。分析結果顯示，西菲律賓海的碘-129濃度，較菲律賓其他海域高出約1.5至1.7倍。由於菲律賓目前沒有運轉中的核電廠，也未發展核武計畫，研究人員因此合理推測，這些異常數值應為「外來來源」。調查進一步指出，黃海被視為碘-129的重要潛在來源之一，可能與數十年前的核試驗，以及歐洲核燃料後處理設施長期排放的放射性物質有關。這些物質進入大氣或水體後，沉降至中國東北地區，再透過河川與近岸海流進入黃海，最終隨著黃海沿岸流與中國沿岸流向南擴散，逐步被帶往菲律賓周邊海域。不過，研究團隊也強調，目前僅能從濃度分布與環流方向推估可能路徑，尚無法百分之百確認碘-129的實際傳輸機制。未來仍需結合更精細的海洋環流模型與長期監測數據，才能釐清放射性物質跨國移動的完整過程，避免過度解讀單一時間點的結果。研究人員最後表示，依照目前測得的碘-129濃度，並不會對人體健康或海洋生態造成直接威脅，但此一發現凸顯跨境放射性污染監測的重要性。學界呼籲各國加強資訊透明與區域合作，因為在洋流相連的海域中，任何國家的核活動，最終都可能成為周邊國家必須共同面對的風險。