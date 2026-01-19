我是廣告 請繼續往下閱讀

▲上百名反儲能自救會成員今天再度赴台中市政府抗議。（圖／記者顏幸如攝，2026.01.19）

▲「豐原反儲能自救會」指控儲能場已經興建中，但業者表示目前僅是整地階段。（圖／豐原反儲能自救會提供，2026.01.19）

台中市豐原區翁社里一處木材廠，近日被規劃改建為大型儲能場，引發安全疑慮，當地居民組成「豐原反儲能自救會」抗爭，今天再度率百餘人到台中市政府，抗議中央與地方互踢皮球、置百姓安危於不願，市府強調儲能系統無須向地方政府申請。部分抗議者以「要到市府上廁所」為由，企圖衝到9樓的市長室，但被優勢警力攔下。逾百名台中豐原反儲能自救會、翁社里居民今（19）日到中市府廣場拉布條，大聲喊著「立即停工、恢復原狀」，包括豐原反儲能自救會會長張文忠、翁社社區發展協會理事長張金池、翁社里里長吳安修、民進黨籍市議員擬參選人蔡怡萱等人皆到場聲援。自救會成員指出，盛日儲能科技將在當地設置大型電力儲能場，裝置容量上看100MW、有925萬顆鋰電池，未來恐成不定時炸彈，居民多次抗議，中央和地方政府卻不理會。自救會曾於去年12月5日、11日先後到市府、市議會陳情，業者仍繼續「施工」。因不滿中央和地方互踢皮球，上百人再度到市府抗議。張文忠說，盛日儲能科技以工廠附屬設施名義，在靠近社區不到30公尺的地點設置大型電力儲能場，只要有一顆電池熱失控，即可能全面引爆。盧市府放任業者違法施工，先前把責任推給中央；經濟部卻說未核可相關開發案，主管機關在市政府，呼籲盧秀燕出來面對，不要再踢皮球，也請有意參選下屆台中市長的人選，都應表達態度。由於不滿市府態度，部分抗議者以「借廁所」為由進入市府，再偷偷搭電梯欲上9樓市長室，想親自向盧秀燕陳情，但被優勢警力擋在樓梯口。市府經發局表示，儲能設施屬能源轉型的一環，能源署為鼓勵在工業區及工廠內設置儲能設施，大幅簡化相關程序，只要是工業區合法工廠，依經濟部函釋法令皆可逕自設置儲能系統，無須向地方政府申請。若廠商施做能源署禁止施工的項目，地方政府才會通報能源署，進行行政裁罰。專案經理呂楚皓表示，儲能場並不是工廠，該案已經通過台電的併聯審查的申請，目前的進度是整地，並沒有自救會指控的埋設電線和機電設備等行為，未來108 個電池櫃分別配置24小時冷氣控溫與監控，外傳925 萬顆鋰電池並非事實。