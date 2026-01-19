我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市今（19）日開低走高，盤中在電子股的領漲下，盤中最高來到31827.39點，再寫新高點，終場上漲230.59點或0.73%，收在31639.29點，成交量為7993億元。中小型股表現更加強勁，櫃買指數開盤上漲0.56點、來到293.34點，終場上漲2.33點或0.8%，收在295.11點，續創逾25年新高，成交量為1488.43億元。今日個股成交量排行榜前五名為：可寧衛*、友達、南亞、聯電、群創；個股成交值排行榜前五名為：台積電、國巨*、南亞、欣興、可寧衛*。權值股多數走高，權王台積電開低走高，以1725元盤下開出，不過接近午盤時有買單挹注，成功翻紅，午盤來到1770元新天價，上漲30元或1.72%，市值來到新台幣45.9兆元，終場20元或1.15%，收在1760元，挹注大盤指數就有151點；鴻海則是熄火表態，今日呈現開低走低，終場下跌5元或2.13%，收在229.5元，跌破5日、10日、月、季線。今日一同走高的有PCB概念股，AI高速運算時代，推動PCB材料全面升級，由於Low DK2、Low CTE等高階玻纖布需求成長，高階玻纖布缺貨潮恐持續到明（2027）年，帶動相關個股走高，富喬、欣興、台玻、恩德、景碩、建榮、德宏、南電攻上漲停板，南亞上漲逾7%，合正上漲逾6%，易華電、達航科技上漲逾4%。面板股也有買單挹注，友達、彩晶攻上漲停板，群創上漲逾8%。記憶體族群依舊是資金簇擁方向，旺宏、南亞科、力積電攻上漲停板，華邦電逼近漲停板；模組廠也同步走高，廣穎、宜鼎、品安、凌航攻上漲停板，威剛上漲逾8%，十銓上漲逾6%，群聯上漲逾4%。身為漲價三劍客之一的被動元件今日也同步走強，三集瑞-KY、鈞寶、華容、華新科攻上漲停板，雷科上漲逾7%，臺慶科上漲逾6%，泰霖、信昌電上漲逾5%，鈺鎧、國巨*上漲逾4%。