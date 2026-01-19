今（19）日東北風增強，迎風面地區水氣增多，中央氣象署發布「大雨特報」表示，受到東北季風影響，基隆北海岸及大臺北山區有局部大雨發生的機率，請注意，隨著水氣較多的冷氣團今晚逐漸南下，北部、宜蘭降雨會越來越明顯，氣溫也會逐漸下滑。
🟡大雨特報
📌影響時間：19日下午至20日晨
📍大雨：基隆北海岸、臺北市山區、新北市山區
冷空氣挾帶雨彈 桃園以北、東部降雨時間長
氣象署預報員謝佩芸提醒，今天白天各地多雲到晴，午後東北風增強，北海岸、東北部及台北山區都有局部短暫雨，今晚到明後天，桃園以北、東北部降雨持續，大台北山區、基隆北海岸及東北部有局部較大雨勢。
謝佩芸說明，周五水氣會開始減少，環境轉東風，北部降雨趨緩，但花東降雨增加。周末兩天西半部多雲到晴，北海岸、東北部、東半部及恆春仍有局部短暫雨。
資料來源：中央氣象署
