▲「2026高雄冬日遊樂園」聯名杯塞及拍拍燈手環。（圖／高市府觀光局提供）

「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」將於2月7日在愛河灣及高雄港16-18號碼頭盛大登場。高市府觀光局今年再度攜手全家便利商店，推出「超人力霸王」限量聯名商品，包含Let's Café、Let’s Tea專屬杯身、Q萌可愛的「超人力霸王造型杯塞」，以及夜間賞燈必備「造型拍拍燈手環」。觀光局長高閔琳表示，「全家便利商店」已連續3年響應高雄冬日遊樂園活動，推出限量聯名商品。今年2月4日起，率先推出Let's Café 、Let's Tea專屬聯名杯身。杯身設計共有「帥氣電影海報」 、「超萌可愛Q版」 2款風格。而每年必收藏的限定款造型杯塞將於2月11日接力登場。初代超人力霸王與超人力霸王迪卡 Q 版造型，不僅可作為杯塞，更附有掛繩設計，可秒變隨身吊飾。此外，為共同營造元宵節慶氛圍，全家也將配合推出「超人力霸王造型拍拍燈手環」作為活動壓軸。全家便利商店補充，2月4日至3月3日全台店舖將推出高雄冬日遊樂園 | 超人力霸王 | 「全家」聯名杯身、杯塞及拍拍燈手環。2月4日起，凡購買大杯 Let's Café 或 Let's Tea 即可隨機獲得聯名杯款；第二波聯名周邊「超人力霸王造型杯塞」於2月11日登場，凡購買任2杯Let's Café 或 Let's Tea飲品，即可加價 59 元入手（共2款、隨機出貨，數量有限、售完為止）。2月27日至3月3日，即元宵節前一週，更將壓軸推出「超人力霸王造型拍拍燈手環」，只要於店舖購買指定商品，單筆消費滿688元即可免費獲得（共2款、隨機出貨，數量有限、贈完為止）。