距離投票日不到一個月，泰國政壇氣氛迅速升溫。2月8日泰國將同時舉行下議院500席全面改選，並首度同步進行修憲公投，在通膨壓力高、經濟成長乏力的現實下，選民最關心的焦點已明確指向「誰能讓日子好過一點」。這場大選籠罩在多重不確定性之中，因為泰柬邊境雖暫時停火，但安全疑慮未除；跨國詐騙與灰色資本被指深度滲透泰國政經體系，也讓社會對治理能力產生焦慮。在內憂外患交織下，選舉結果不只關乎政權輪替，更牽動修憲走向與泰國未來在區域政治中的定位。選戰主軸圍繞三大陣營展開，力拚連任的泰自豪黨由看守總理阿努廷領軍，主打「穩定與安全」，強調邊境管控與秩序治理；改革派的人民黨則由納塔蓬掛帥，訴求延續橘色浪潮，吸引都會與年輕選民；為泰黨則在戴克辛家族影響力下，由尤德查南勤走基層，試圖鞏固傳統支持盤。整體來看，各黨政見多以短期經濟刺激為主軸，從生活補貼、就業政策到中小企業扶植，彼此差異有限。然而，在政治版圖高度分裂的現實下，幾乎沒有政黨被看好單獨過半，未來勢必走向聯合政府，也讓結構性改革的推動難度再度升高。人民黨的前身「前進黨」曾在2023年選舉中橫掃選票，卻因體制因素與司法判決遭解散，成為泰國政治改革的關鍵轉折。如今改名再戰的人民黨，刻意淡化高度敏感的《冒犯君主罪》修法議題，試圖在理想與風險之間尋找平衡點。另一方面，為泰黨與保守派也不甘示弱，老牌政治人物相繼回歸，試圖以經驗與穩定感說服選民。最終，這場選舉不只是誰能組閣執政的競賽，更是一場關於「改革要走多遠、體制能改多少」的全民抉擇，答案將在2月8日揭曉。