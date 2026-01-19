我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安日前拋出營養午餐免費等政策，諸多縣市跟進。不過，民眾黨前主席柯文哲昨（18）日卻狠批，營養午餐完全免費，基本上就是民粹政治，對社會財富重新分配沒有幫助。對此，國民黨台北市議員秦慧珠今（19）日痛批，請柯文哲自重，站在藍白合的大前提下，不要嘴賤隨便亂講話，尤其不要去講什麼大罷免，是為了所有的人要救柯文哲。秦慧珠今日在「市長與里長有約」座談會前，針對柯文哲批評蔣萬安營養午餐政策騙選票一事，怒轟柯文哲不識大體，沒站在藍白同一陣營的角度，且包括白營的其他縣市首長候選人，都以蔣萬安的政策為範本搶著要做，難道柯文哲要把那些實施營養午餐的縣市首長開除嗎？未來白營要把營養午餐免費當做政見的候選人，撤銷他的提名嗎？秦慧珠痛批，如果柯文哲做不到，就是在耍嘴皮子，連自家的候選人都不支持前黨主席的政見政策，隨意的批評，怎麼有臉再去批評蔣萬安？秦慧珠喊話，今年是選舉年，很重要，請柯文哲自重，站在藍白合的大前提下，不要嘴賤隨便亂講話，尤其不要去講什麼大罷免，是為了所有的人要救柯文哲，大家是是基於理念，反對民進黨在政治判斷上，不正當不正確的浪費行政資源，而不是為了柯文哲，難道所有這次去投大罷免的人都是喜歡柯文哲，認定柯無罪要去救嗎？秦慧珠直言，柯文哲這樣的推論，未免太自大，完全沒有辦法接受，請不要再這樣胡說八道，未來的藍白合日子裡，柯文哲會是藍白合最大的絆腳石。