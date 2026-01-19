我是廣告 請繼續往下閱讀

歷史

▲由左至右分別為北一女中老師陳惠珠、建國中學老師莊德仁、中山女高老師邱永春。（圖／記者李青縈攝）

地理

▲由左至右分別為南湖高中老師林靜怡、麗山高中老師廖偉國、永春高中老師洪偉豪。（圖／記者李青縈攝）

公民

▲由左至右分別為內湖高中老師李美萱、成功高中老師蘇青葉、中山女高老師吳毓琳 。（圖／記者李青縈攝）

學測最後一科社會科，社會科3個科別老師都稱讚，今年合科考題靈活、融合度高；其中更有老師認為，因為需要具備跨科別知識統整應用，因此對自然組跨考生可能較為吃力，可以對社會組考生起到部分保護作用。台北市高中歷史科教師群表示，今年題目難度適中，在單一選擇題部分通常以比較簡單的形式出現，混合題與非選擇題的題幹通常較長，而且不少題目以史地公合科的形式出現，學生必須結合三科的知識並細心閱讀資料，才能判讀並推論出合理的答案。歷史部分，台灣史（第一冊）共8題，題目比例略增；中國東亞史（第二冊）共7題；世界史（第三冊)共6題，世界史試題比例略降。各時代題目分布比例相當。建國中學老師莊德仁表示，跨科題組在測驗部分，比較考量三科學科本質的差異，而非遷就某一學科，讓歷史淪為出題背景，本次出題較為靈活；如57-60題黃河水患，談到政權變遷等。人群移動與多元文化部分，比較注重政權轉移之際、殖民與經貿活動，以及文化傳播時的人群互動。測驗學生對於史學資料的關注，例如第12、46題，都強調圖像史料的重要性。第44題則強調史學論述會隨著時代風潮而轉變。台北市高中地理科教師群表示，今年題目簡單題型變少，讓考生必須理解地理課程中的重要概念與內容，且要透過合理的推理與判斷才能作答；手寫題答案相對更開放，增加難度。跨科整合題目設計，對社會組學生有點保護作用。麗山高中老師廖偉國指出，傳統提醒如22題用農業景觀照片要學生分析位於哪種氣候帶（照片乙難判斷作物，可能是油棕或是棗椰）；23題考傳統氣溫雨量圖的判釋。28題以台積電赴日本熊本設廠來考當地的工業區位。19題南亞北部的堰塞湖考學生河流流向的判釋，與往年一樣幾乎沒有例外指北針都會故意轉向，考學生是否仔細讀圖。永春高中老師洪偉豪說，20題是以手遊選射擊位置為出發，考學生地理資訊的分析與應用；24題題目問法「最可能發展哪項有關海上貿易航線劃設的假設」敘述不易閱讀，到底要問什麼，題意較不清楚；25題同樣面臨類似問題。南湖高中老師林靜怡表示，54題不考傳統判斷路線，但是敘述沒有聚焦收斂，學生回答答案可能會比較發散。60題難度極高，仔細閱讀和判斷地圖內容才能發現圖中的河流並未入海，學生必須找到細微的資料並判斷底圖有問題後，才能作答。台北市高中公民科教師群——內湖高中老師李美萱表示，本次試題中間偏易；題文與選項設計，較少公民專有名詞敘述，且選項與題文較往年簡短，學生理解公民概念並結合題文線索即可作答，對於文、理組學生作答的鑑別力稍弱。另，合科題文增加許多社會重要議題及國際時事，若學生僅專注於公民知識定義的背誦，缺乏跨科統整及對時事議題的觀察，則不易作答。成功高中老師蘇青葉說，近年國內外重要新聞時事以及社會關注討論的議題多有納入，如AI是否影響生產分工與經濟不平（題2）；是否提高紅線違規停車的罰鍰（題組26、27）；討論無國籍者的困境（題組37）；社會安全制度入題，如全民健保制度(題1)、勞工保險及勞退制度（題組41.42）等。中山女高老師吳毓琳指出，今年合科命題提組增加、融合度提高；跳脫以往題文取材多是歷史文本取材，本次增加國際時事，學生須具備關注時事的敏銳度及跨科統整能力，例如從以色列對伊朗的「崛起之獅」行動探討對國際原油市場的影響。