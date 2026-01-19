我是廣告 請繼續往下閱讀

在電價飆升、能源吃緊的壓力下，菲律賓終於迎來好消息。總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）19日宣布，菲國在南海邊緣成功發現天然氣新蘊藏地點，被視為為國內能源供應注入一劑強心針，也讓外界重新關注菲律賓在敏感海域的能源布局。根據《法新社》報導，這次的新發現地點位於巴拉望島外海、距離馬蘭帕亞（Malampaya）氣田東側約5公里處，初步估算蘊藏量約28億立方公尺。小馬可仕指出，這批天然氣可供應約570萬戶家庭一整年的用電需求，將有效延續現有氣田的供應能力。馬蘭帕亞氣田被視為菲律賓的能源命脈，長期供應呂宋島、包括首都馬尼拉在內約40%的電力。然而，該氣田已接近枯竭。多名能源界人士評估，這次的新發現雖非超大型規模，但足以讓氣田壽命延長約2到3年，為菲律賓爭取關鍵的能源緩衝期。氣候與永續城市研究所（ICSC）執行長德拉克魯茲（Kairos Dela Cruz）指出，這項成果不只具有實質供電意義，也顯示該區域仍存在其他潛在資源，有助於降低菲律賓對進口能源的依賴，並提升整體能源安全。據悉，此次探勘地點位於南海敏感區域邊緣。前總統杜特蒂任內曾因顧慮與中國的主權爭議，在2022年下令暫停相關油氣探勘計畫。相較之下，馬可仕政府上台後立場明顯轉趨強硬，選擇重啟並加速能源探索。在北京持續主張南海大部分海域主權、並否認2016年國際仲裁裁決的背景下，菲律賓此次成功發現天然氣，不僅是能源上的突破，也被視為主權與政策方向的象徵。未來如何在地緣政治壓力下兼顧能源開發與區域穩定，將是馬可仕政府的一大考驗。