達美樂：刷新史上最貴！「極品大龍蝦金沙起司火山披薩」3888元

▲過年吃達美樂「極品大龍蝦金沙起司火山披薩」最澎湃。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「極品大龍蝦金沙起司火山披薩」是巨無霸16吋大小，記者用手比例尺給大家看。（圖／記者蕭涵云攝）

▲每一片披薩上都看得到龍蝦肉與蝦子，沾取全新金沙起司火山。（圖／記者蕭涵云攝）

《NOWNEWS今日新聞》記者查詢，這款比去年母親節「御品帝王蟹愛心火山披薩」3500元還豪華。

▲一整隻加勒比海野生大龍蝦上桌好有喜氣。（圖／記者蕭涵云攝）

▲台灣達美樂執行長Ben Oborne又有創舉，刷新史上最貴披薩價格。（圖／達美樂dominos.com.tw）

▲達美樂同推「海陸金沙起司火山披薩」新春嚐鮮499元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲多人聚餐搭配副食組合優惠888元起。（圖／記者蕭涵云攝）

達美樂「海陸金沙起司火山披薩」新春嚐鮮499元！





達美樂即日起至2月1日新年期間，外帶「海陸金沙起司火山披薩」嘗鮮價499元；2月1日至2月22日，外帶550元半價優惠；春節歡聚推薦多人套餐優惠組合。◾️：海陸金沙起司火山大披薩＋任選1個大披薩（限經典／招牌系列）、可可火山披薩與多款人氣副餐，下殺53折現省1452元。◾️：海陸金沙起司火山大披薩＋任選1個大披薩（經典／招牌系列），搭配原味烤雞翅、鱈魚星星、蝴蝶酥、香烤薯球、大可樂等多樣副餐，打61折現省869元。◾️：海陸金沙起司火山大披薩＋任選1個小披薩（經典／招牌系列），搭配地瓜薯條＋大可樂，相當於54折現省735元。

