達美樂戰勝自己！新年春節聯名台北喜來登大飯店米其林入選餐廳「辰園」，推出整隻「極品大龍蝦金沙起司火山披薩」，3888元刷新史上最貴價格，比去年母親節「御品帝王蟹愛心火山披薩」3500元還貴；搭配招財八角「金典龍蝦盛宴盒」，即日起開搶限量500組。《NOWNEWS今日新聞》搶先開箱給大家看。必勝客最新三大披薩優惠一次整理。
達美樂：刷新史上最貴！「極品大龍蝦金沙起司火山披薩」3888元
達美樂太狂！2026新年春節，聯名台北喜來登大飯店米其林入選餐廳「辰園」，嚴選「一整隻」加勒比海野生大龍蝦，豪邁份量、口感鮮甜，搭配全新濃醇厚實的金沙起司火山，招財好運沾起來。
披薩上看得到手指頭大小的飽滿龍蝦肉，還有滿滿蝦子、菠菜等配料，一開盒就聞到濃郁金沙風味，鹹香中還吃得到金沙顆粒。
官方特別打造象徵「八方來財 團圓富貴」的八角盒型「金典龍蝦盛宴盒」，喜氣大紅底色燙金龍蝦設計；打開紅運富綁繩、掀蓋先看到完整一大隻氣派的加勒比海野生大龍蝦殼，還免費贈送的滾輪披薩刀及爆吉賀年卡，下層才是澎湃的「極品大龍蝦金沙起司火山披薩」。提醒大家，龍蝦已去殼處理放進披薩，龍蝦殼供鑑賞與擺盤。
2026新春「極品大龍蝦金沙起司火山披薩」，3888元刷新史上最貴價格！《NOWNEWS今日新聞》記者查詢，這款比去年母親節「御品帝王蟹愛心火山披薩」3500元還豪華。即日起，全台僅限量500組、每組3888元（售完為止）；1月19日至1月25日開放活動專頁預購，2月9日至2月22日至門市提領取餐，活動詳情請洽0800-291-252。（每筆訂單僅限訂購一組極品大龍蝦金沙起司火山披薩 ，若要追加數量，請至首頁再次預訂）。
台灣達美樂執行長Ben Oborne表示，聯名五星級飯店台北喜來登大飯店，源於達美樂與米其林入選餐廳辰園對品質與美味的共同堅持，「很榮幸能成為辰園首度合作的披薩品牌。雙方自創意發想、工法討論到聯名商品正式誕生」，推薦消費者在應景春節大啖「極品大龍蝦金沙起司火山披薩」。
達美樂「海陸金沙起司火山披薩」新春嚐鮮499元！
達美樂同時也推出期間限定的「海陸金沙起司火山披薩」，放有干貝、鮮蝦並搭配酥脆炸雞；同樣可沾金沙起司火山，鹹香起司濃郁來襲。
◾️優惠代碼「94199」大披薩199元，比買一送一還便宜！即日起至1月30日，平日外帶單點13吋大披薩只要199元。9款口味包括：蒜香起司燻雞培根 、夏威夷、熱帶鳳梨海鮮總匯、義式培根黃金薯、BBQ黃金嫩雞、香濃蒜香海鮮、四小福、日式照燒雞、雙層美式臘腸任選。
◾️優惠代碼「94299」新品大披薩299元加碼！輸入優惠代碼「94299」，開吃新品隱藏優惠，「超級夏威夷」、或「韓式泡菜豬五花大披薩」都只要299元。
◾️「買1送3」披薩套餐優惠！即日起至1月30日，平日限定外帶大披薩「免費送大披薩＋副食＋1.25L大可樂」，另有「個人披薩＋副食＋飲料」111元起、個人披薩豪爽餐「個人披薩＋3份副食＋可樂」179元起、買義大利麵／燉飯「免費送個人披薩」等新春大禮包優惠開吃。
資料來源：達美樂、台北喜來登大飯店、極品大龍蝦金沙起司火山披薩活動專頁、必勝客
達美樂即日起至2月1日新年期間，外帶「海陸金沙起司火山披薩」嘗鮮價499元；2月1日至2月22日，外帶550元半價優惠；春節歡聚推薦多人套餐優惠組合。必勝客最新三大披薩優惠搶先看：
必勝客：199元、299元大披薩優惠！代碼與菜單一次看
