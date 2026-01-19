我是廣告 請繼續往下閱讀

馬來西亞知名渡假勝地邦咯島（Pulau Pangkor）傳出憾事，一名72歲台灣籍女遊客隨家人出遊，卻在體驗潛水行程時不幸溺水，儘管船夫第一時間跳海救援、相關單位接力搶救，仍回天乏術，為旅遊旺季蒙上一層陰影。根據《星洲網》報導，事件發生於18日中午12時30分左右，地點在邦咯島直落尼巴海灘、靠近珊瑚島（Pulau Giam）的海域。警方指出，死者與丈夫、兩名子女及其他遊客同行，在船夫與導遊陪同下進行潛水活動。事發當下，導遊發現女子長時間未浮出水面，且疑似失去意識漂浮於海面，立刻向船夫求助。船夫察覺情況不對後，隨即跳入海中，將女子拉上船並火速返航，爭取黃金救援時間。邦咯島民防部隊接獲通報後趕抵現場，立即對女子進行緊急施救，但她已無生命跡象。隨後，衛生部醫護人員使用自動體外心臟去顫器（AED）持續搶救，仍宣告不治。警方表示，女子遺體已送往斯里曼絨醫院（Seri Manjung Hospital）太平間，將安排解剖以釐清確切死因，相關潛水活動流程與安全措施也將一併調查，以確認是否涉及疏失。這起意外再次引發外界對高齡旅客從事水上活動安全的關注，當地單位也呼籲，遊客務必評估自身健康狀況、遵循導遊指示，避免讓一趟原本期待的海島之旅，留下無法彌補的遺憾。