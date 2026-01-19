我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃明志去年捲入台灣網紅謝侑芯命案，並遭指控涉及毒品相關罪嫌，事業受到衝擊。（圖／翻攝自黃明志臉書）

持毒內容遭更動 搖頭丸改列冰毒

庭上全數否認 案件排期再審

馬來西亞歌手黃明志（Namewee）因涉入擁毒案，今（19）日現身吉隆坡推事庭應訊，案件出現重大進展，檢方當庭提出追加控狀，不僅修改原本的持毒內容，還另行加控一項新罪名，使整起案件複雜度再度升高，相關消息曝光後，迅速引發各界關注，也讓黃明志的司法處境再添變數，他本人也透過社群反擊，直言：「邏輯說不通！」根據外媒報導，黃明志原先被指控持有5.12克搖頭丸，如今檢方改為指控他持有1.57克冰毒，若該項罪名成立，依法最高可判處5年有期徒刑，或處以不超過10萬令吉罰款。控方在庭上說明更動指控內容後，黃明志當場對此表示不認罪，並由推事裁定後續審理日期，案件仍待進一步釐清。除了持毒指控被修改外，檢方同時追加一項指控，指黃明志涉嫌持有0.78克西地那非（Sildenafil）。該藥物在馬來西亞法律中被列為受管制藥品，僅能在醫師監督下使用，相關行為被認定違反《1952年毒藥法令》。若此項控狀成立，最高同樣可面臨5年監禁，或不超過5萬令吉（約38.89萬元新台幣）罰款，使黃明志此次面臨的法律風險明顯加重。面對檢方提出的兩項控狀，黃明志在庭上皆表明不認罪。推事隨後裁定案件將於3月5日再次開庭審理，屆時將進一步處理相關證據與法律爭點。由於案件仍處於起訴與審前程序階段，實際結果尚未定案，但罪名調整與新增控狀，已讓外界對案件走向高度關注。針對開庭內容，黃明志隨後在社群平台發文回應，以諷刺語氣質疑指控邏輯，直言將壯陽藥與冰毒混為一談「令人難以理解」，並舉例比喻為止瀉藥含瀉藥、安眠藥含咖啡因等荒謬說法。他同時強調，自己的尿液檢驗結果並未驗出相關成分，並指出目前僅是起訴階段，案件尚未正式進入實質審理程序，最後也表示會持續面對後續司法流程。