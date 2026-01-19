我是廣告 請繼續往下閱讀

▲學測社會科參考答案。（圖／得勝者文教提供）

全教會分別對社會歷史、地理、公民3科個別評論；另，得勝者文教公布參考答案，以及社會科預估五標分別為頂標13、前標12、均標10、後標8、底標7。全教會表示，死背書的時代正式終結！學測社會領域三科大融合：不懂「探究實作」恐淪為考場炮灰？一、傳統中尋求突破，結合探究實作精神。社會領域三科跨科明顯，須能靈活應用知識，結合探究實作精神加以應用在生活之中，方能取得高分。二、社會領域三科大融合題型眾多。例如：第33、34、50、55、57、58、61等七題，包括題幹與選項均有跨科命題概念。三、創新歷史研究方法的命題方式。例如：第44 題提到美國史家在越戰後對中國研究的思維轉向，開始根據中國的需求和內在脈絡來理解中國如何反應外來衝擊，重塑中國本位的義和團解釋方式。四、注重宗教、歷史與生活的連結。例如：第12、34、45、46、61等五題，範圍涵蓋時事的埃及展、宗教與愛國思想的結合、跨文化的宗教交會、傳統社會的王爺信仰。五、神入時空交織的歷史地理題猶如神來一筆。例如：題組的57-60題，以黃河奪淮入海為題，探究軍事史中的決堤爭議，造成的人群移動與後續影響。全教會指出，地圖成主角！考題邁入「圖像時代」!不會看圖就吃虧一、試題難易度：與去年相比，整體較難，預估分數可能較去年下降。二、試題特色：（一）時事題：如第19題（堰塞湖）、28-29題（台積電）、47-49題、64-65題（以色列進攻伊朗）。（二）跨科題：如第36-38題，：孤軍有史、地、公合科。（三）創新題：如第65題，將概念視覺圖像化。三、混合題型配分約為20分，除了單選題外，亦包問答/作圖，如第63題提到中國歷史的環境負載力變化，運用案例的敘述，讓同學將概念與案例結合，並嘗試以圖表呈現。四、探究實作：如第64-65題，以通過海峽的石油運輸量探討石油價格漲跌帶來的影響。五、1/3題目皆需閱讀地圖，比去年增加，有利於地圖判讀能力強者的同學，如第53-54題拿地圖做為比對，第59題用地圖校正資料。全教會表示，AI與勞權並進，法案審議程序時事入題。試題整體難度中偏易，非選擇題能有效區分學生能力差異。（一）時事題：如第26、64、65題提到AI、以色列攻擊伊朗、立法院法案審議程序，試題中以AI等入題，結合學生日常生活。（二）跨科題：如第34-35題提到日治時期墓園的設置與管理，時至近代對於違建戶的迫遷與處理，須結合台灣史的背景知識，並以現代法治概念進行分析，以選出正確的主張。（三）關注議題：由臺灣社會發展的歷程出發，關心臺灣性別文化的發展；此外，性別議題、勞動權益、原住民議題仍舊為出題教師持續關心的議題。三、混合題型配分約為26分，如第42題提到勞保改革方案，運用成本效益分析等決策考量，以推論改革方案的效果。四、探究實作：如第5題，本題以國內生產毛額GDP以題文圖表架構，考驗考生對於GDP支出面項目的分析能力，並且對於跨國數據進行比較與探究。五、題目超綱：第51題選項D提及「精緻文化」，是98課綱的內容，並未在108課綱的範疇。六、其他：（一）測驗重點多集中於基本概念理解，社會與人權議題占有一定比重，其中勞動權益相關題目仍出現2題。多數試題測驗基礎知識（如犯罪偵查原則等），屬學生於模擬考與平時練習中較易掌握之內容。（二）跨科整合命題情形不明顯，較少結合歷史或地理等學科，試題多以單一學科概念獨立呈現。（三）第35題個別試題選項未能明確回扣題幹情境，若未重新檢視題述內容，可能影響作答判斷之確定性。（四）過往教學重點於試題中較未見：-政治：政府體制、選舉制度（如單一選區制）-法律：民法繼承、少年事件處理法、行政法基本原理原則-經濟：永續發展（SDGs）、國際貿易相關概念（如無謂損失、生產者剩餘、消費者剩餘）