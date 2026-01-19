我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊今（19）日在主場以110：93輕取多倫多暴龍隊，超級球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）再度展現跨時代的統治力。他全場出賽31分鐘，高效貢獻24分4籃板7助攻與2阻攻，不僅率隊奪勝，更創下一項NBA美國職籃（National Basketball Association）近40年來首見的紀錄，引發籃壇名宿們一致的讚嘆。根據統計，詹姆斯成為過去40年來，唯一一位職業生涯對陣三支不同球隊皆取得60場以上勝利，且勝率至少達64%的球員。他在今日擊敗暴龍後，對戰紀錄來到驚人的60勝、勝率77%；此外他對老鷹取得 60 勝（勝率 76%）、對溜馬取得 63 勝（勝率 64%）。這項紀錄彰顯了他在東、西區長達23個賽季的絕對宰制力。進入2026年後，詹姆斯也展現出極佳的競技狀態。統計顯示，今年達成至少「200分、50籃板、50助攻」的球員全聯盟僅有三人，分別為詹姆斯、唐西奇（Luka Doncic）與杜蘭特（Kevin Durant）。在此年紀還能和聯盟頂尖球員們比肩，實在不容易。賽後，湖人隊名宿「大賽詹姆斯」沃西（James Worthy）對詹姆斯的狀態感到不可思議。沃西表示：「他應該寫一本書，教大家如何成為一名運動員、如何備戰、訓練並保持身心健康。我們從未見過像他這樣的人，他只會繼續帶給我們驚喜。」勇士隊名宿伊古達拉（Andre Iguodala）也在專訪中稱讚詹姆斯與傳奇球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）是歷史上唯二能承載時代火炬超過20年的人。伊古達拉指出，詹姆斯至今仍能靠球商統治比賽，且身體完全沒有像一般球員那樣退化：「這完全歸功於他的努力與專注的身體管理。詹姆斯為年輕球員樹立了典範，他是保持巔峰期的絕對標竿。」詹姆斯對陣暴龍隊的「血脈壓制」仍在持續。今日獲勝後，詹姆斯面對暴龍已取得7連勝，上一次輸給多倫多球隊還要追溯到2022年。即便已年滿41歲，詹姆斯在場上的球商與身體素質依然維持在聯盟頂尖，正如他曾說過的，只要頭腦保持清醒，他就能一直打下去。