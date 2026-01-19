我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《我說愛你是真的》夏和熙（右）、楊翹碩持戲劇聯名款紅線於台北霞海城隍廟過香爐，祈願新戲收視長紅。（圖／結果娛樂提供）

還互戴戲劇聯名款紅線，祈求觀眾緣加倍。夏和熙表示， 自己相當相信玄學的力量，過去雖拜過月老，「但可能緣分還沒到， 還沒真正求到紅線」。楊翹碩也提到，雖然相信玄學， 但過去僅拜過月老，未特別求過紅線。這次兩人以CP身份一同參拜 ，心情既新鮮又期待。現場兩人用超長紅線交互纏繞， 彷彿將兩人的未來緊緊連在一起，甜蜜感爆棚。





女星愛雅（張艾亞）懷孕後受到許多粉絲祝福，但仍有部分網友總是用私訊騷擾她，近來還有人留言寫下「祝你流產一屍兩命」讓她氣到前往警局報案。愛雅的好友夏和熙今（19）日出席BL直式影集《我說愛你是真的》活動時也被問到此事，他坦言第一次看愛雅這麼走心，為了安慰好友，還給她看BL劇的激情畫面，愛雅興奮到跳起來。夏和熙非常支持愛雅報案，現在網路上充斥太多惡意的聲音，也有稍微開導她，「她傳（訊息）給我的前一晚，情緒起伏滿大的，我們住在同一個社區，我就跟她說，妳在一個很安全的社區裡，有警衛會保護妳，包含妳生小孩的醫院都有層層把關，但我覺得當媽媽的人，多少都會杞人憂天一點，可能也因為賀爾蒙作祟，她滿低潮的，因為她又快生了，我又不希望她有這麼大的狀態，所以有稍微安撫一下。」夏和熙也說，在愛雅懷孕的過程中，很少看到她情緒起伏這麼大，也因此夏和熙還給她看新戲片段，「她讓她懷孕的心情稍微舒緩一點，因為她也算是半個腐女，也很愛看大家在那邊『動來動去』。」其中一幕是楊翹碩的幻想戲，而楊翹碩在劇中又比較強勢，愛雅喜歡強勢的擁抱、親吻，夏和熙說，「她有跳起來，我還叫她冷靜！」為迎接新戲開播，夏和熙與楊翹碩特地手牽手前往拜月老，